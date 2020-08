Letzter Test, bevor es ernst wird

Vier Mannschaften spielen am Samstag beim Fußball-Blitzturnier um den Berg-Bier-Cup. Für den Gastgeber TSG Ehingen der letzte Test vor der am Wochenende danach beginnende Verbandsrunde in der Bezirksliga Donau. Außer der TSG Ehingen nehmen an dem Turnier im Ehinger Stadion noch der bayerische Landesligist FV Illertissen II sowie die Bezirksligisten FC Blaubeuren und SV Eberhardzell teil.

Ehingens Trainer Udo Rampelt nimmt die drei Spiele des Blitzturniers durchaus sehr ernst. Allerdings fehlen noch einige angeschlagene Stammspieler und einige andere sind noch im Urlaub. Es sei eben noch Urlaubszeit, sagt Udo Rampelt. Der TSG-Trainer will möglichst viele Spieler im Laufe des Turniers zum Einsatz bringen. „Es müsste klappen“, ist Rampelt zuversichtlich. Allerdings haben die Auftritte des Bezirksligisten in den vergangenen Wochen gezeigt, dass einige TSG-Fußballer noch Defizite im Fitness-Bereich haben, was sich vor allem im Testspiel beim A-Ligisten Betzenweiler (0:5) und im Pokalfinale beim SV Sigmaringen (1:3) gezeigt hätte.

Die wohl schwerste Aufgabe für die TSG Ehingen beim Blitzturnier steht am Samstag am Anfang. Das erste Spiel (Spielzeit: 50 Minuten) ist gegen den bayerischen Landesligisten FV Illertissen II. Der Turnier-Modus wurde gegenüber den Vorjahren geändert, denn diesmal spielen alle Mannschaften jeweils einmal gegeneinander und am Ende steht die Schlusstabelle. Dem Sieger de Blitzturniers winken als Preis 30 Liter Bier.

Beginn ist am Samstag um 10 Uhr. Gegen 15.30 Uhr ist das Turnier Ende. Die Spiele finden im Ehinger Stadion statt und sind ohne Pause.