Letzte Karten für Pop&Poesie

SWR1-Kultmoderator Matthias Holtmann und sein Ensemble werden am Freitag die Konzertbesucher für rund drei Stunden in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie entführen. Showbeginn auf dem Ehinger Marktplatz ist um 20 Uhr.

Die Vorfreude auf den kulturellen Höhepunkt des Jahres ist bei Veranstaltern, Künstlern und Fans greifbar und es scheint an der Zeit, dass sich die aufgebaute Spannung als „Feelin‘ Alright“ Stimmung auf dem Ehinger Marktplatz entladen darf. Bei SWR1 Pop & Poesie in Concert werden Perlen der Rock- und Popmusik, die durch ihre poetischen und lyrischen Songtexte herausstechen, von Musikern und Sängern neu interpretiert und ihre Entstehungsgeschichte unter die Lupe genommen. Die von Schauspielern harmonisch in die Inszenierung eingewobenen deutschen Übersetzungen sorgen für ein besseres Verständnis, denn tatsächlich stecken hinter vielen Songtexten poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder schlicht witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. Matthias Holtmann lässt derweil Kuriositäten und Fun-Facts um diese Meilensteine der Musikgeschichte kreisen. Neben seiner humorigen Moderation schlüpft der SWR1-Moderator ebenso wie alle anderen Künstler in ganz verschiedene Rollen: Jedes Ensemblemitglied musiziert, singt, schauspielert und tanzt, so dass nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen der Besucher verwöhnt werden.

Gut gehen lassen können es sich die Besucher auf dem Konzertgelände auch kulinarisch. Der Dächinger Biosphärenwirt Alfons Köhler zeigt auf, was hinter dem Prädikat „Schmeck den Süden“ steckt, die Bierkulturstadt Ehingen ist durch die Berg Brauerei vertreten und auch das Weinhaus Denkinger hat allerlei Feines auf der Karte stehen.

Einlass auf das Konzertgelände am Ehinger Marktplatz ist um 18 Uhr. Für Spätentschlossene sind letzte Eintrittskarten unter anderem in der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung am Ehinger Marktplatz erhältlich. Die allerletzte Chance für den Ticketkauf bietet sich am Freitagabend an der Abendkasse für 38 Euro.