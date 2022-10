Lesung mit Vorwort und musikalischer Begleitung von Marlies Grötzingers „Sapperlott nomol“

Marlies Grötzinger gastiert am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Franziskanerkloster und stellt ihr neuestes Buch „Sapperlott nomol“ vor. Nach einer jazzigen musikalischen Einstimmung durch Roland Ernst und Söhne sowie einführenden Worten von Sprachforscher Herrmann Wax, kann sich das Publikum auf Miniaturen, Glossen, Gedichte und Geschichten in oberschwäbischer Mundart freuen, heißt es in der Ankündigung der VHS Ehingen.

Die oberschwäbische Mundartautorin Marlies Grötzinger beweist, dass schwäbisches Dichten und Trachten, zumal satirisches, kein Männerprivileg ist, heißt es in der Pressemitteilung. Sie geht mit offenen Augen durch die Welt und bringt in oft nur wenigen Worten ihre Beobachtungen zu Papier. Ihre Texte sind aus dem Leben gegriffen und ihre Pointen treffen oft mitten ins Herz. Ihr vom Untermarchtaler Künstler J. H. Fischer bebilderte Band hat es in sich: frisch, pfiffig, echt und ohne eine Spur von biederer Betulichkeit kommt er daher und begeistert mit klugen, ungewöhnlichen Miniaturen.