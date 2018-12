Les Harmonieux singen stimmungsvolle Weihnachtslieder

„Jetzt wird Weihnachten“, sagte eine Besucherin in der mehr als vollen Liebfrauenkirche begeistert nach dem Konzert des Männerquartetts „Les Harmonieux“.

In das nur mit Kerzen beleuchtete Kirchenschiff waren Jürgen Joos (Tenor), Frank Stubhan (Bass), Uli Mohl (Tenor) und Matthias Rimmele (Bass) singend eingezogen, hatten bei jedem neuen Lied Station gemacht und kamen so dem Chorraum näher. Wunderschön und verheißungsvoll klang bei der sehr guten Akustik das von den zwei Tenören und zwei Bässen gesungene alte Weihnachtslied „es ist ein Ros entsprungen“.

Für das Männerquartett war es das achte adventliche Konzert in der Liebfrauenkirche. Hauptsächlich kirchliche Weihnachtslieder wie „Tochter Zion, freue dich“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ prägten diesen Block. Immer wieder sprach einer der Männer Gedanken zur Weihnachtszeit. So sagte Jürgen Joos: „Vielleicht ist Weihnachten ganz anders, vielleicht ist Weihnachten ganz einfach, eine Kerze in der Dunkelheit, eine Umarmung, ein gutes Wort, ein Moment der Begegnung, einfach da sein ohne Erwartung.“ Was sonst leicht einen Touch ins Kitschige hat, klang bei „Les Harmonieux“ ergreifend wie „leise rieselt der Schnee. Selbst dem amerikanischsten aller Weihnachtslieder „I am dreaming of a white Christmas“ vermochten die vier mit ihren schönen Stimmen etwas Erhabenes zu geben.

Abwechslungsreich hatten sie ihr Programm zusammengestellt, ein österreichisches Lied mit „Es wird ja schon dunkel“ war ebenso dabei wie einige Gospel „Get on board“, „Lord, I want to serve you“, die sie meisterhaft interpretierten. Wunderschön war, wie bei „O happy Day, when Jesus, washed my sin away“ die zwei Stimmlagen miteinander korrespondierten. Deutsche Klassiker wie „oh du fröhliche“ zum Mitsingen für alle und „Stille Nacht“ durften nicht fehlen, und mit einem fröhlichen „we wish you a merry Christmas“ verabschiedeten sich die Sänger für die Zuhörer viel zu bald, man hätte noch stundenlang lauschen mögen.