Les Brünettes sind den Beatles in Harmonie verbunden

Les Brünettes ist eine deutsche A-cappella-Gruppe. Sie besteht aus den Sängerinnen Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer. In der Ehinger Lindenhalle präsentierten sie am Freitag ihr Programm „The Beatles Close Up“.

Rund 150 Fans der außergewöhnlichen Vokalkunst kamen bei vollendetem Harmoniegesang voll auf ihre Kosten. Mitreißend, sinnlich und voller Energie sind nur schwache Attribute angesichts einer perfekten künstlerischen Show, bei der man Mängel vergeblich sucht außer der fehlenden Erkennbarkeit der Haarfarbe der als „Brünettes“ bezeichneten Girls. Vornehm hält sich die Bühnenausleuchtung hinter dem strahlenden Gesang zurück. Die Akustik hält mehr als die Optik verspricht. Erst allmählich treten die Künstlerinnen aus ihrem eigenen Schatten heraus, als der sie zu Beginn auf einer farbig durchnuancierten Leinwand zunächst statisch erscheinen, um aus der Pose mehr und mehr in die für die Annäherung an die Beatles unerlässliche Bewegung überzugehen. Eine Vision verstärkt sich durch Inspiration zur Wiedergabe in vollharmonischer Klangentfaltung.

Die Lust auf ein „Jungs-Ding” bewog Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer, sich den Beatles, der Boygroup aller Boygroups, in einer Weise zu nähern, die man möglicherweise so nicht von ihnen erwartet hätte, nämlich künstlerisch auf höchst delikate Art. Im Stimmpotenzial der vier für ihre Qualität bekannten Sängerinnen reflektiert sich das Phänomen der Jungs aus Liverpool. „Die Beatles-Songs, sie sind alle in uns drin“, vernimmt man beiläufig im Vorüberhören.

Vom Schnuppern an den Überbleibseln jener Zeit ist da die Rede, wenn es um Yoko Onos Kunstprojekte geht und Straßengeräusche aus „Penny Lane“ hörbar werden. Von „Blackbird“ bis „Imagine“ spielt sich auf 13 Tracks alles ab, was nicht in jedem Fall zu den ganz populären Titeln der sogenannten Pilzköpfe zählt. Auf Französisch wird „Monsieur Guido“ besungen. Ein Jahr ist das Album alt, das die brünetten Girls in ihrer Show mit allen Raffinessen der Performance illustrieren. „Sowohl als Bass als auch als Leadsopran fühlt sich Stephanies samtweiche Stimme in allen Lagen zu Hause“, liest man im Internetauftritt. Wie das? Geheimnis des Stimmbands. Und Beatboxing ist auch dabei.