Leitvortrag des Katholischen Dekanats mit Dekanatsreferent Wolfgang Steffel

Beim Leitvortrag 2023 des Katholischen Dekanats Ehingen-Ulm am Montag, 9. Januar, 20 Uhr, spricht Dekanatsreferent Wolfgang Steffel online und in Präsenz im Saal des Bischof-Sproll-Hauses, Olgastraße 137, Ulm im Leitvortrag 2023 zum Thema „Geworfen ins neue Jahr, getragen im neuen Jahr“. Dies teilt das Dekanat mit.

Menschen kennen im Leben Gefühle und Zeiten der Geworfenheit und der Getragenheit, sie kennen „Wirbel, bodenloses Schweben, Absturz“, um die Kennzeichnungen Heideggers zu nennen, und kennen die Leichtigkeit, die getragene Grundstimmung und das gesellige Glück in seiner Innerlichkeit und seinem heiteren Ernst, wovon der Schüler Heideggers Oskar Becker sprach. Aufgeregte Zeiten brauchen den getragenen Kontrapunkt der Gelassenen, der Weitsichtigen und der leidenschaftlichen Zeichendeuter, die unter den Philosophen wie unter den Gläubigen zuhauf zu finden sind.

Die inzwischen zehnte Auflage des jährlichen Leitvortrags im Dekanat Ehingen-Ulm schlägt die Brücke zwischen Philosophie und Glaube und steht deshalb erstmals in der Reihe „Philotheo“, die immer am 9ten eines Monats um Acht am Abend diesen Grenz- und Spannungsbereich auslotet. Wolfgang Steffel bezieht ein Glasfenster Sieger Köders aus der Ellwanger Basilika St. Vitus mit ein, das einen Stern der Getragenheit ins Dunkel einer romanischen Kapelle setzt. „Der Stern sagt an: Du bist nicht geworfen in eine sinnlose Welt, sondern getragen, gewollt, geliebt“, ist der Referent des Abends überzeugt.

Die Teilnahme online ist über www.zoom.us mit Meeting-ID 885 269 9290, Kenncode 196365 möglich, oder per Telefon zum Mithören unter der Nummer 0695/0502596, dann Meeting-ID und Kenncode eingeben und jeweils mit Raute # abschließen.