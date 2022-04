Leichtathletik: Vier Podestplätze für SG Dettingen

In Schwäbisch Gmünd sind die Regionalmeisterschaften im Mehrkampf für die Altersklassen U16 und U14 ausgetragen worden. Von der SG Dettingen waren acht Leichtathletinnen und -athleten. Alle hatten die Disziplinen 50-Meter-Sprint, Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen zu absolvieren. Neben unzähligen persönlichen Bestleistungen wurden auch vier Podestplätze erkämpft.

Erste und damit Regionalmeisterin der 15-Jährigen wurde Franka Burkhardtsmaier in ihrem ersten Wettkampf für die Dettinger Leichtathleten. Dabei erzielte Burkhardtsmaier mit 7,13 Sekunden im 50-Meter-Lauf, mit 4,87 Metern im Weitsprung und 8,90 Metern mit der Kugel starke Ergebnisse. Die stärkste Leistung bot sie aber im Hochsprung mit 1,52 Metern. Dabei verbesserte sie sich um ganze 13 Zentimeter. Am Ende hatte Franka Burkhardtsmaier 1989 Punkte zu Buche stehen, womit sie auch die Norm für die württembergischen Mehrkampfmeisterschaften überbot.

Das gleiche Kunststück schaffte die gleichaltrige Elisabeth Schulz. Mit sehr guten Leistungen erreichte die SG-Leichtathletin den dritten Platz. Herausragend bei ihr war das Kugelstoßen mit einer erreichten Weite von 9,78 Metern; dieses Ergebnis war nicht nur eine neue persönliche Bestleistung, sondern bedeutete auch die Qualifkation für die württembergischen Meisterschaften.

Ebenfalls den dritten Platz belegte bei den 14-Jährigen Noemi Luque Aleman, die mit einem sehr ausgeglichenen Vierkampf überzeugte, wobei auch bei ihr eine Steigerung ins Auge stach: Im Hochsprung verbesserte sie sich um gleich 16 Zentimeter auf 1,36 Meter. Mit ihrer Zeit von 7,46 Sekunden im Sprint über 50 Meter war sie die Zweitschnellste. Der gleichaltrige Lukas Bachhofer von der SG Dettingen wollte da nicht nachstehen und erzielte ebenfalls den dritten Platz. Bei ihm stach ebenfalls der Hochsprung mit 1,52 Metern heraus – eine Leistung, die gleichbedeutend ist mit der Qualifikation für die „Württembergischen“.

Im Jahrgang 2009 belegte Collien Schmidt den fünften Platz. Bei ihr besonders erwähnenswert war der Hochsprung mit 1,36 Metern und die Weite von 7,58 Metern mit der Kugel. Mit dieser persönlichen Bestleistung war Schmidt die zweitbeste Stoßerin in ihrer Altersklasse. Die gleichaltrigen Hannah Walter und Madeleine Hubert lieferten auch einen sehr guten Wettkampf ab, wobei sich Walter über eine persönliche Bestleistung im Hochsprung freute und Hubert vor allem im Sprint flott unterwegs war. Die jüngste Dettinger Teilnehmerin an diesem Tag war Mara Braungardt, die bei den Zwölfjährigen startete. Am Ende belegte sie im Vierkampf den siebten Platz, holte dabei im Sprint und Weitsprung mit persönlichen Bestleistungen die meisten Punkte.