Leiche im Kiosk-WC am Bahnhof entdeckt – Polizei ermittelt

In der Kiosk-Toilette am Ehinger Bahnhof ist am Freitagmorgen eine tote Person aufgefunden worden. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Sowohl die Identität als auch die Todesursache sei bislang noch unklar. „Die Ermittlungen laufen aktuell noch“, so der Polizeisprecher.

Ein Mitarbeiter der Stadt Ehingen habe um kurz nach 8 Uhr der Polizei mitgeteilt, offensichtlich in der Toilette eine Leiche entdeckt zu haben. Polizeibeamte seien vor Ort im Einsatz gewesen.

Angaben zur Person könne der Sprecher der Ulmer Polizei bislang nicht machen. „Die Kollegen sind noch im Einsatz“, sagt er.

Weitere Informationen folgen.