Leiche im Kiosk-WC am Bahnhof entdeckt – Mann starb an Überdosis Drogen

In der Kiosk-Toilette am Ehinger Bahnhof ist am Freitagmorgen eine tote Person aufgefunden worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei soll es sich um einen 41 Jahre alten Mann aus dem Alb-Donau-Kreis handeln.

Wie die Polizei am späten Freitagabend auf Nachfrage mitteilt, starb der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand an einer Überdosis Drogen. Um welche Art von Drogen es sich dabei handelt, sei noch unklar. Weitere Erkenntnisse soll eine Obduktion ergeben. Unklar sei auch, wie lange der Tote schon in dem Klo lag.

In dieser Toilette am Ehinger Bahnhof ist am Freitagmorgen eine Leiche entdeckt worden. (Foto: Koukal)

Ein Mitarbeiter der Stadt Ehingen habe um kurz nach 8 Uhr der Polizei mitgeteilt, offensichtlich in der Toilette eine Leiche entdeckt zu haben. Polizeibeamte seien vor Ort im Einsatz gewesen. Die Ehinger Stadtverwaltung verweist auf Anfrage bislang an die Polizei.

Toilette rund um die Uhr geöffnet

Bei der Toilette handelt es sich um eine öffentliche Toilette, die rund um die Uhr geöffnet ist. Hinein kommt man, indem man eine Münze einwirft.