Lehrfahrt führt nach Schwandorf

Die bereits traditionelle Lehrfahrt der Feuerwehr Granheim hat am vergangenen Wochenende zum nun 30. Mal stattgefunden. Frühmorgens um 5 Uhr startete der Bus von Granheim zur Fahrt nach Schwandorf in Bayern. Ziel war die Firma Horsch Maschinen GmbH, ein Hersteller spezieller Landtechnik für den Ackerbau. Dort wurde in einer zweistündigen Führung die Firma vorgestellt und die Produktionsstätten angeschaut. Nach dem anschließenden Mittagessen in der Werkskantine ging die Fahrt nach Regensburg ins Hotel.

Am Spätnachmittag wurde bei einer Stadtführung die Altstadt von Regensburg, inzwischen Unesco- Welterbe, besichtigt. Das Abendessen fand gemeinsam im Gasthaus „Weltenburger am Dom“ statt, bevor sich die Teilnehmer aufmachten, je nach Laune und Kondition, das Regensburger Nachtleben zu erkunden.

Am Samstagmorgen ging es dann mit dem Bus nach Kelheim, wo das Schiff zur Fahrt auf der Donau durch den bekannten Donaudurchbruch geentert wurde. Ziel der Schifffahrt war das Kloster Weltenburg. Dort wurde die Klosterbrauerei besichtigt. Danach blieb noch etwas Zeit, die Klosterkirche anzuschauen und sich für die Rückreise zu stärken. Auf der Rückfahrt wurde dann noch ein letzter Halt in Schmiechen zum Vesper eingelegt.