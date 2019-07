Lehrerin Helga Deschler verlässt Schule nach 34 Jahren

Ihrer langjährigen Lehrerin Helga Deschler haben die Kinder und die Eltern des Standorts Frankenhofen der Grundschule Erbstetten-Frankenhofen am Freitag einen herzlichen Abschied bereitet. 34 Jahre lang hat sie Kinder der Ehinger Alb unterrichtet und tritt jetzt ihren Ruhestand an.

In Frankenhofen gehen Kinder aus Altsteußlingen, Briel, Frankenhofen und Tiefenhülen zur Schule. Vorwiegend mit Erst- und Zweitklässlern hatte es Helga Deschler viele Jahre lang zu tun und brachte ihnen erfolgreich Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen und noch vieles mehr bei. „Lange war sie bei uns, das hat uns sehr gefreut“, sangen die Kinder vor dem Schulhaus in dem von Helga Deschler verfassten und jetzt von ihrer Kollegin Lucia Hildenbrand-Hess – mit auf den Abschied zugeschnittenen Strophen – erweiterten Schullied. „Wir lernten Englisch bei Frau Deschler schnell“, lautete einer der die Verdienste der Pädagogin würdigenden Verse. Etliche Jahre hat sie auch einen von ihr zusammengestellten Schulchor geleitet sowie szenische Aufführungen zu Waldweihnachtsfeiern und weitere Theaterstücke vorbereitet. Das letzte war „Till Eulenspiegel“. Dafür hat sie kindergerechte Texte verfasst und eine farbenfrohe Inszenierung gestaltet. „Alles Gute im Ruhestand“, wünschte der scheidenden und geschätzten Lehrerin die Elternsprecherin Manuela Ströbele. Einen wunderschönen Strauß ergaben die von den 25 Kindern am Ende der kleinen Feier an Helga Deschler überreichten Blumen.