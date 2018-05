Lehrer stellt digitales Klassenzimmer vor

Wie es mit der Digitalisierung an den Ehinger Schulen vorangeht, hat Bürgermeister Sebastian Wolf am Donnerstag im Sozial- und Kulturausschuss erläutert. Die öffentliche Sitzung fand im Johann-Vanotti-Gymnasium statt. Lehrer Torben Stolze führte vor, wie Klassenräume der Oberstufe in den vergangenen Jahren probeweise ausgestattet wurden.

Zehn Klassenräume der Oberstufe am JVG verfügen mittlerweile über einen multimedialen Arbeitsplatz. Statt Lehrerpult gibt es einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit PC, eine Dokumentenkamera ersetzt den guten alten Overhead-Projektor und es gibt ein Gerät, an den man etwa Smartphones anschließen kann, um Audiodateien wiederzugeben. Es gibt einen Beamer mit Projektionsfläche und Boxen sowie Fernbedienungen, um zwischen den verschiedenen Geräten hin- und herzuschalten.

8000 Euro pro Klassenzimmer

„Wir sind damit sehr zufrieden, es gibt absolut keine Probleme“, erklärte Stolze. Etwa 8000 Euro koste eine solche Ausstattung samt Verkabelung, erklärte Sebastian Wolf. Ehingen befinde sich als Schulträger aktuell im Spannungsfeld zwischen den Anforderungen an die IT-Ausstattung und einer noch fehlenden Regelung zur Finanzierung. Die Kommunen müssten weiter um Unterstützung durch Bund und Land kämpfen, so Wolf, im neuen Koalitionsvertrag der Regierungsparteien seien nun immerhin 3,5 Milliarden Euro für die technische Ausstattung an Schulen vorgesehen, das Kultusministerium in Baden-Württemberg habe hingegen keine Mittel für 2018 und 2019 für die Digitalisierung an den Schulen vorgesehen.

Ehingen würde die Schulen trotzdem bei dringend notwendigen Beschaffungen unterstützen, erklärte Wolf, so müssten beispielsweise an der Längenfeld- und Michel-Buck-Schule einzelne PCs ausgetauscht werden. Auch würden die Ehinger Schulen Vorstellungen über die erforderliche Ausstattung entwickeln. Für Ehingen als Schulträger gelte allerdings der Grundsatz: „Die Technik soll der Pädagogik folgen, nicht umgekehrt“, erklärte Wolf, daher müsse jede Schule die gewünschte Ausstattung auch pädagogisch begründen. Auch müssten die Lehrer im Umgang mit der Technik geschult werden. Stand jetzt seien bereits alle Schulen in der Kernstadt „strukturiert verkabelt“, sagte Wolf.

Elektronisches Klassenbuch

Die neue Technik am JVG werde im Unterricht etwa bei Präsentationen verwendet, erläuterte Lehrer Torben Stolze, auch könnten die Schüler beispielsweise auf Online-Wörterbücher zugreifen oder sich zu zu Kursen auf einer Lernplattform anmelden. Auch werde derzeit ein elektronisches Klassenbuch geführt.

Am JVG gibt es außerdem einen Medien- und drei Computerräume mit insgesamt 53 PCs sowie zwei Notebooks und drei Beamer zum Ausleihen. Die ältere Ausstattung in 13 Fachräumen sei hingegen „störanfällig“, sagte Stolze. 32 Klassenräume seien noch überhaupt nicht ausgestattet. Was man sich noch wünsche, seien 35 bis 40 Tablets für die Lehrer.