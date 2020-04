Lehrer aus Ehingen setzen ein deutliches Zeichen

Die Lehrkräfte der Kaufmännischen Schule Ehingen setzen in diesen schwierigen Zeiten ein deutliches Zeichen und spenden im Zuge der Corona-Krise 2000 Euro. Das Geld soll Bedürftigen in Ehingen zukommen.

„Für mich und meine Kolleginnen und Kollegen war klar: Wir wollen helfen – und am liebsten vor Ort“, sagt die Personalratsvorsitzende Sabine Oesterle. Die Initiative für die Aktion kam aus dem Kollegium.

Spendenempfänger ist der allgemeine soziale Beratungsdienst der Caritas in Ehingen. Übergeben wurde das Geld am Mittwoch an Petra Fiderer, die bei der Caritas in Ehingen für die Ausgabe der Lebensmittelgutscheine zuständig ist. „Die Lebensmittelgutscheine gehen an Bürger in Ehingen, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Ich bedanke mich sehr für diese Hilfe, die wirklich vor Ort ankommt.“