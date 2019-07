Leerrohrverlegung ist dem Ortschaftsrat wichtig

Die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung in der Straße „Zum Wartstein“ und vom Rathaus an der Schule vorbei zum Neubaugbiet sieht der Ortschaftsrat Erbstetten als vordringlich an. Einstimmig hat er das Anliegen am Freitag an die erste Stelle der Wunschliste für den städtischen Haushalt 2020 gesetzt.

Einen neuen Rasenmähtraktor mit Mulcheinrichtung und Schneeräumschild hätte man in Erbstetten auch gerne, nachdem das bisherige Gerät irreparabel kaputtgegangen ist. Bis dahin hilft der Heggbacher Werkstattverbund mit Rasenmähen aus, gab Ortsvorsteher Josef Missel bekannt. Am Pfarrgarten wünscht sich die Bürgervertretung eine zur Versorgung batteriebetriebener Automobile benötigte „Stromtankstelle“. Weitere Anliegen sind die Aufstellung von Begrüßungsschildern an den Ortseingängen und ein Zugang zur Lauter am Unterwilzinger Spielplatz.

Auch der Erbstettener Ortschaftsrat unterstützt den Ausbau des Radwegenetzes auf der Ehinger Alb und eine Verbindung von Altsteußlingen nach Ehingen. Laut Information des Ortsvorstehers wird ab Montag dieser Woche die Asphalttragschicht im zweiten und dritten Ausbauabschnitt der Ortsdurchfahrt aufgebracht. Mit Kies oder Schotter werden danach die Grundstückszufahrten nivelliert. Im zweiten Ausbauabschnitt seien die Kabelleerrohre verlegt, teilte Josef Missel mit. Der in Richtung Granheim linksseitig angelegte Gehweg werde verlängert bis zur Einmündung eines Feldwegs nach dem letzten landwirtschaftlichen Anwesen. Im Dorf sollen zusätzliche Einlaufschächte für die Abfuhr von Regenwasser sorgen.