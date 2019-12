Lebensretter auf vier Pfoten

Lebensretter kommen oft in Extremsituationen zum Einsatz. Das gilt für die Rettungshunde der Ulmer Feuerwehr ganz besonders. Daher war am Mittwoch die Rettungshundestaffel zu Gast in der anspruchsvollen Atemschutzstrecke der Ehinger Feuerwehr. Die Hunde wedelten auch nach dem Durchlaufen der Strecke mit dem Schwanz und waren bereit, Menschen im Gebäude zu suchen.

Wenn Menschen vermisst werden, können Rettungshunde zu Lebensrettern werden. Neben ihrer feinen Nase brauchen die Profis auf vier Pfoten bisweilen Nerven aus Stahl. Insbesondere im Trümmereinsatz sind die Tiere mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Holger Oellermann, Zweiter Vorsitzender der BRH-Rettungshundestaffel Ulm berichtet: „Unsere Staffel ist seit über 25 Jahren Teil der Feuerwehr Ulm. Heute wollen wir mit unseren Hunden die Ehinger Atemschutzstrecke bewältigen, um sie an extreme und ungewohnte Situationen zu gewöhnen. Insbesondere geht es uns darum, den Hunden zu zeigen, dass ihr Mensch auch bei Belastungen bei ihnen ist. Das festigt das Vertrauen der Tiere zu unseren Kameraden.“

Acht geprüfte Trümmerhunde und Trümmerhunde in Ausbildung sind bei der Übung im Untergeschoss des Feuerwehrgebäudes an den Start gegangen. Ansonsten steht die Atemschutz-Übungsanlage den Atemschutzträgern der Feuerwehr zu Trainingszwecken zur Verfügung. Im dunklen Raum waren auf mehreren Ebenen 32 Meter Strecke zu durchlaufen und zu durchkriechen. Zur Steigerung der Herausforderung wurden Geräusche wie Sirenen oder Schreie eingespielt. Ausgestattet mit einem beleuchteten Band um den Hals wurden die Hunde ins Labyrinth geschickt, nicht ohne ihr Frauchen oder Herrchen. Die „Begleitmenschen“ hatten jeweils eine Taschenlampe und einen Helfer mit dabei.

Den Anfang machte die vier Jahre alte und 30 Kilogramm schwere weiße Schweizer Schäferhunddame „Clover“. Wie bei allen Schäferhunden war anfangs das Gejaule groß. Schließlich ging es nicht zum Honigschlecken, sondern in einen Stresstest. Clover musste selbständig die Strecke bewältigen, erhielt aber nötigenfalls Hilfestellung. Als Belohnung gab´s auch eine kleine Rutsche, die freilich zunächst ihrerseits die Angst vor dem Unbekannten auslöste. Am Ende hieß es vom Frauchen: „Clover, gut gemacht.“ Clover wedelte glücklich mit dem Schwanz, als es Leckerlis gab. Auch war sie in der Lage, nach dem Durchlaufen der Teststrecke eine Person im ersten Obergeschoss des Gebäudes ausfindig zu machen. Damit war für sie die Übung mit Erfolg abgeschlossen. Drei Stunden lang arbeitete sich ein Rettungshund nach dem anderen zuerst ins Geschirr, dann durch die Atemschutzstrecke und dann wieder raus aus dem Geschirr. Der zweijährige Thorin, ein 25 Kilo schwerer Airdale Terrier in Ausbildung, meisterte die Übung ebenfalls, und sieht im kommenden Jahr seiner Prüfung und dann ersten Einsätzen entgegen. Herrchen und Gruppenführer Johannes Weyland freut sich über die Fortschritte von Thorin. Hunde in allen Farben und Formen folgten, vom klassischen Schäferhund bis zum Dalmatiner.