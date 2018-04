Lebensmittelgeschäft eröffnet in Ehinger Innenstadt

Es ist eine Nachricht, die die Anwohner und die Stadt Ehingen freuen wird: In der Innenstadt eröffnet bald ein Lebensmittelgeschäft. Das haben der Vorstand der Donau-Iller-Bank und der Beirat der Bucks Höfle GbR am Dienstag bekanntgegeben. Weil das Bucks Höfle in die Jahre gekommen sei, soll das Areal in den kommenden Jahren umgestaltet werden. Die Weiterentwicklung erfolgt in Einheit mit dem Projekt der Volksbankhöfe. „In fünf Jahren wird das Umfeld in der Innenstadt ein völlig anderes sein“, sagte Jost Grimm, Vorstandssprecher der Donau-Iller Bank.

Man habe gemeinsam überlegt, wie das Bucks Höfle neu gestaltet werden müsste, um eine vernünftige Zukunft zu haben, erklärte Hans-Peter Hirling, der ehemalige Vorstandssprecher, der Anfang des Jahres in den Ruhestand gewechselt ist. Die Donau-Iller-Bank engagiert sich in der Bucks Höfle GbR, Hirling kümmert sich weiter darum, führt etwa die Gespräche mit den Mietern. Er führte die konkreten Pläne für das Areal am Dienstag weiter aus.

In der Ehinger Innenstadt haben die Vorbereitungen für den Bau der sogenannten Volksbank-Höfe begonnen. Dafür muss unter anderem das ehemalige Gebäude der Volksbank abgerissen werden.

Demnach soll der Innenhof neben dem Gasthof zum Ochsen neu gestaltet werden. „Dazu wird das Gebäude mit dem Kiosk in der Mitte des Komplexes abgerissen und die Bäckerei wird dorthin verlegt, wo jetzt der Sport Express ist“, erklärte Hirling. Die Fläche der Bäckerei werde dadurch um das Doppelte anwachsen, der Durchgang zur Lindenstraße werde ein neues Gesicht bekommen – eine Bäckerei brauche viel Glas, so Hirling.

Metzger bildet Einheit mit Lebensmittelgeschäft

In die Räume der Bäckerei sowie die der ehemaligen Ega-Boutique an der Schulgasse wird ein Lebensmittelhändler einziehen – ein Händler, der die Fläche eigenverantwortlich übernehme. Welcher Händler es ist, wollte Hirling am Dienstag noch nicht verraten. Erst gelte es, alles Vertragliche zu regeln. Die Metzgerei Paul Götz soll mit dem Lebensmittelgeschäft eine Einheit bilden. „Ob der Metzger genau an der Stelle bleiben kann, wird der Innenarchitekt entscheiden“, erklärte Hirling. Die Planungen seien noch nicht abgeschlossen.

„Wir sind bestrebt, dass das Areal mit einem Bäcker, Metzger und Lebensmitteleinzelhandel wieder zum Leben erwacht“, so Hirling. „Das Areal wird ein neues Gesicht bekommen.“ Man sei bereit, zu investieren, sicher eine siebenstellige Summe. Arbeiten sollen an den Außenfassaden und in den Innenräumen stattfinden, auch am Gebäude des Friseursalons City Hair. „Alles wird so gestaltet, dass es interessant ist für den Einzelhandel.“ Das Architekturbüro Guido Becker aus Ehingen wird mit der Planung beauftragt, Innenarchitekten würden sich zudem um die Innenräume kümmern. Die bestehenden Gebäude sind 30 Jahre alt.

Als erstes, spätestens im Herbst, wird der Umbau im Bereich Sport Express stattfinden und die Bäckerei im Bucks Höfle wird umziehen. Dann wird der Einzelhandel neu geplant, am Schluss wird dann der Innenhof neu gestaltet und das Gebäude in der Mitte, in dem sich derzeit ein Zeitungs-Kiosk, die Express-Handy-Reparatur und das Lingerie-Fachgeschäft Bella Signorina befinden, abgerissen. „Es soll ein vernünftiger Außenbereich werden, passend zur Bäckerei, mit Sonneneinstrahlung“, so Hirling. Insgesamt werde sich das Projekt über zwei bis drei Jahre hinziehen.

Die Händler seien im Januar über die Veränderungen informiert worden, jeder einzelne werde sich verändern. Niemand solle rausgeschmissen werden, betonte Hirling. „Jeder soll einen Bereich finden, der zu ihm passt.“ Welcher das im Einzelnen sein wird, stehe, abgesehen vom Bäcker und dem Lebensmittelladen, allerdings noch nicht fest. Es könne auch Umzüge in den Bereich der Volksbankhöfe geben. Die Betroffenen hätten alle erklärt, mitmachen zu wollen.

Sport Express schließt

Das Sport-Express-Geschäft im Bucks Höfle hat an diesem Samstag das letzte Mal geöffnet. „Nach 32 Jahren Einzelhandel ist es genug“, erklärt Inhaber Bernhard Schneider. „Meine Frau will am Samstag auch mal frei haben.“ Er habe den Mietvertrag nicht verlängern wollen, das habe aber keine wirtschaftlichen Gründe. Auch das Gesamtunternehmen laufe hervorragend, genauso der Online-Handel, da brauche es jeden Mitarbeiter. Ab Freitag, 11. Mai, findet ein Räumungsverkauf statt – allerdings in der Sport-Express-Arena, dort sei unter anderem die Parkplatzsituation besser.