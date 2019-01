Lea Scheuing holt Bronzemedaille

Bei den württembergischen Jahrgangs-Einzelmeisterschaften der Jugend im Tischtennis hat Lea Scheuing (SC Berg) Platz drei bei den Mädchen U13 belegt. Vom SC Berg waren bei den Titelkämpfen in Weinstadt außerdem Klara Dalheimer (Mädchen U11), Richard Hammerschmidt (Jungen U14), Nico König (Jungen U11), Anna Scheuing (Mädchen U12) und Sarah Koch (Mädchen U13) am Start. Nachfolgend ein Überblick über das Abschneiden der Berger Talente sowie der anderen Teilnehmer aus dem Tischtennisbezirk Ulm.

Mädchen U11: Alena Resonnek (TSV Herrlingen) und Nina Moderzinski (TTC Witzighausen) überstanden die Vorrunde nicht, Lis Ugowski (SC Heroldstatt) und Klara Dalheimer (SC Berg) erreichten als Gruppenerste und -zweite die K.-o.-Runde. Beide überstanden das Achtelfinale, wobei Dalheimer nach 0:2-Satzrückstand gewann. Im Viertelfinale verlor sie gegen die Topfavoritin in drei Sätzen. Auch Ugwoski schied aus. Im Doppel verlor Klara Dalheimer mit Alena Resonnek im Achtelfinale.

Mädchen U12: Für Anna Scheuing (SC Berg) und Nomi Lehle (TSG Oberkirchberg) war der Einzelwettbewerb nach der Vorrunde beendet. Im Doppel unterlagen Scheuing/Lehle im Achtelfinale.

Mädchen U13: Der SC Berg vertrat den Bezirk Ulm bei den Mädchen U13. Sarah Koch trat nach der Vorrunde die Heimreise an, während Lea Scheuing die Gruppe ohne Satzverlust gewann. Im Achtelfinale siegte sie in vier hart umkämpften Sätzen gegen Aileen Vomering (TSV Musberg) und war auch im Viertelfinale nervenstark. Nach 2:0-Satzführung gewann Scheuing im Entscheidungssatz 11:9 und traf im Halbfinale auf Amelie Fischer (TSV Untergröningen), die bereits bei den Damen in der Verbandsliga aufschlägt. Erwartungsgemäß verlor Lea Scheuing, doch auch Platz drei ist eine Top-Platzierung. Im Doppel kam für Scheuing/Koch im Achtelfinale das Aus.

Mädchen U14: Aylin Günes (TSV Neu Ulm) schied nach Platz zwei in der Vorrunde im Achtelfinale aus.

Mädchen U15: Durch die Absage von Spielerinnen aus anderen Bezirken ging der Bezirk Ulm mit vier Spielerinnen an den Start. Tabea Kolb (TSV Illertissen) schied in der Vorrunde aus, Ana Damian (SSV Ulm 46) und Isabel Hipp (TSV Illertissen) kamen eine Runde weiter. Kayra Bekir (TSV Illertissen) musste sich im Halbfinale der Favoritin Victoria Merz (Eintracht Abstatt) geschlagen geben.

Mädchen U18: Kathrin Kuhn (TSF Ludwigsfeld) schied in der Vorrunde aus, ihre Vereinskollegin Annika Müller holte sich die Bronzemedaille.

Jungen U11: Nico König (SC Berg) kam ins Achtelfinale, musste sich dann aber geschlagen geben. Maximilian Edele (TTC Witzighausen) schied im Viertelfinale aus. Im gemeinsamen Doppel überstanden sie das Achtelfinale in drei Sätzen, ehe im Viertelfinale das Aus kam.

Jungen U12: Robin Mahlert (SSV Ulm 1846) und Enrico Eisele (SC Staig) schieden im Achtelfinale aus.

Jungen U13: Zwei Podestplätze gab es für den Bezirk Ulm. Mathis Braunwarth (SC Staig) wurde Zweiter, Antonio Lukic (SC Staig) Dritter.

Jungen U14: Maximilian Müller (TSG Ludwigsfeld) schied in der Vorrunde aus, Philipp Aßfalg (SC Staig) und Richard Hammerschmidt (SC Berg) wurden Gruppensieger. Hammerschmidt siegte im Achtelfinale in drei Sätzen, Aßfalg in vier. Im Viertelfinale trafen sie an die an Nummer eins und zwei Gesetzen und mussten sich in drei Sätzen geschlagen geben. Im Doppel erreichten Hammerschmidt/Aßfalg das Halbfinale.

Jungen U15: Rene Schnalzger (TSV Herrlingen) und David Neubauer (VfB Ulm) schieden m Achtelfinale aus.

Jungen U18: Marc Lemke (SC Staig) und Philipp Salaris (Ludwigsfeld) schieden in der Vorrunde aus.