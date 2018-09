Laura Heinrich holt Bronze bei DM

Bei den deutschen Meisterschaften im Taekwondo in Bordersholm (Schleswig-Holstein) hat Laura Heinrich vom SC Kirchen in ihrer Paradedisziplin Freestyle den dritten Platz belegt. Nach dem zweiten Platz im vergangenen Jahr hatte sich Heinrich damit erneut unter den besten drei platziert und diesmal die Bronzemedaille erkämpft. Die Sportlerin des SC Kirchen, die gemeinsam mit den anderen Athleten aus Süddeutschland im Bus in Richtung Norden gefahren war, trat auch in anderen Disziplinen an: Sie startete zusammen mit zwei bayerischen Sportlerinnen im Teamlauf und errang den sechsten Platz. Im Einzel reichte es für Laura Heinrich zum zehnten Platz. Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, da in der weiblichen Jugendklasse derzeit eine große Leistungsdichte herrscht und fast jede der angetretenen 29 Starterinnen die Chancen hatte, in die Medaillenränge vorzustoßen.