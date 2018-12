Laupheim und Reutlingen Sieger bei den E-Junioren

Die TSG Ehingen hat ihr Hallenfußballprogramm am Freitag mit zwei Turnieren der E-Junioren fortgesetzt. Jugendleiter Thomas Javornik und sein Team waren über zehn Stunden zugange. Der TSG-Jugendleiter berichtete von einem reibungslosen Turnierverlauf. Er hatte einige Jugendspieler als Helfer bei Zeitnahme und Durchsage.

E2 (U10): Nach 27 Spielen stand mit dem FV Olympia Laupheim der Turniersieger um 13.30 Uhr fest. Gegen Ende des Turniers waren noch zwei Neunmeterschießen notwendig, um die Plätze drei bis sechs zu besetzen. Beim 4:1-Sieg erzielte Laupheim im Finale alle fünf Tore selbst: Das 1:1 war ein Eigentor.

Gruppe A: Ehingen I – Allmendingen 0:0, Burlafingen – Blaubeuren 5:0, Reutlingen - Ehingen I 4:1, Blaubeuren - Allmendingen 0:3, Reutlingen – Burlafingen 0:0, Blaubeuren – Ehingen I 0:5, Allmendingen – Reutlingen 0:3, Ehingen I – Burlafingen 0:5, Reutlingen – Blaubeuren 2:2, Burlafingen – Allmendingen 2:0. - Tabelle: 1. SGM Reutlingen 19:3 Tore/10 Punkte, 2. FC Burlafingen 12:0/10, 3. SGM Allmendingen 3:5/4, 4. TSG Ehingen I 6:9/4, 5. TSV Blaubeuren 2:25/0.

Gruppe B: Ehingen II – Schelklingen 0:1, Laupheim – Neufra 4:0, Munderkingen – Ehingen II 1:0, Neufra – Schelklingen 5:0, Munderkingen – Laupheim 0:5, Neufra – Ehingen II 7:1, Schelklingen – Munderkingen 0:2, Ehingen II – Laupheim 1:4, Munderkingen – Neufra 1:5, Laupheim – Schelklingen 4:0. - Tabelle: 1. Olympia Laupheim 27:0/12, 2. FV Neufra 15:2/9, 3. VfL Munderkingen 4:8/6, 4. SGM Schelklingen 1:11/3, 5. TSG Ehingen II 1:23/0.

Halbfinale: SGM Reutlingen – FV Neufra 5:0, FC Burlafingen – Olympia Laupheim 2:3. Endplatzierungen: 1. Olympia Laupheim durch 4:1 gegen 2. SGM Reutlingen, 3. FC Burlafingen durch 1:0 gegen 4. FV Neufra, 5. VfL Munderkingen durch 4:3 gegen 6. SGM Allmendingen, 7. TSG Ehingen I durch 8:0 gegen 8. SGM Schelklingen, 9. TSV Blaubeuren durch 2:0 gegen TSG Ehingen II.

E1 (U11): Wie vormittags wurde auch am Freitagnachmittag mit zehn Teams in zwei Gruppen gespielt. Die TSG Ehingen belegte in Gruppe A Platz zwei und am Ende Rang vier. Turniersieger wurde der SSV Reutlingen. Die Reutlinger erreichten das Ziel, obwohl sie nur einen Einwechselspieler dabei hatten.

Gruppe A: Ravensburg – Neufra 0:3, Oberelchingen - Ehingen 1:2, Burlafingen – Ravensburg 3:2, Ehingen – Neufra 2:7, Burlafingen – Oberelchingen 1:1, Ehingen – Ravensburg 1:1, Neufra - Burlafingen 1:1, Ravensburg - Oberelchingen 3:0, Burlafingen – Ehingen 1:2, Oberelchingen – Neufra 0:4. - Tabelle: 1. FV Neufra 15:3 Tore/10 Punkte, 2. TSG Ehingen 7:10/7, 3. FC Burlafingen 6:6/5, 4. TSB Ravensburg 6:7/4, 5. SV Oberelchingen 2:10/1.

Gruppe B: Reutlingen – Sulmetingen 3:1, Saulgau – Illertissen 0:2, Munderkingen – Reutlingen 1:4, Illertissen – Sulmetingen 2:1, Munderkingen – Saulgau 0:2, Illertissen – Reutlingen 0:2, Sulmetingen – Munderkingen 4:2, Reutlingen – Saulgau 1:2, Munderkingen - Illertissen 0:4, Saulgau – Sulmetingen 3:0. Tabelle: 1. SSV Reutlingen 10:4/9, 2. FV Illertissen 8:3/9, 3. FV Bad Saulgau 7:3/9, 4. SV Sulmetingen 6:10/3, 5. VfL Munderkingen 3:14/0. Das Torverhältnis entschied über die Reihenfolge an der Spitze.

Halbfinale: FV Neufra – FV Illertissen 0:4, TSG Ehingen – SSV Reutlingen 2.3. Endplatzierungen: 1. SSV Reutlingen durch 2:0 gegen 2. FV Illertissen, 3. FV Neufra durch 1:0 gegen 4. TSG Ehingen, 5. FC Burlafingen durch 1:0 gegen 6. FV Bad Saulgau, 7. SV Sulmetingen durch 6:4 (3:3) gegen 8. TSB Ravensburg, 9. SV Oberelchingen durch 2:1 gegen 10. VfL Munderkingen