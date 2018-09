Zwölf Nordic Walker vom Lauftreff der TSG Ehingen haben am „Genuss Walking“ in Bohlingen teilgenommen. Hierbei belegten sie als zweitgrößte Gruppe den zweiten Platz. Als Preis erhielten sie eine große Auswahl an Gemüse von der Insel Reichenau. Gestartet wurde in den Strecken acht, 13 und 18 Kilometer. Bei strahlend blauem Himmel war es wieder ein Hochgenuss, durch das schöne Hegau zu Walken.