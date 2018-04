Lauftreff der TSG Ehingen veranstaltet 14. Nordic-Walking-Tag

Der Lauftreff der TSG Ehingen richtet am Sonntag, 29. April, die 14. Auflage seines Nordic-Walking-Tages aus. Die Strecke führt auch in diesem Jahr durch das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, Start und Ziel ist an der Ehinger Längenfeldhalle. Die Teilnehmer haben vier unterschiedlich lange Distanzen zur Auswahl: Die kürzeste Runde ist fünf Kilometer lang (Start: 10.45 Uhr) und die längste 21 Kilometer (10 Uhr), dazwischen gibt es ein Tour über 14 Kilometer (10.15 Uhr) und über acht Kilometer (10.30 Uhr). Der erste, kurze Abschnitt der ausgeschilderten Strecke verläuft auf Asphalt, danach sind die Nordic Walker auf Waldwegen unterwegs bis zum jeweiligen Wendepunkt. Entlang der Strecke sind Verpflegungsstellen eingerichtet, zudem werden die Starter auf allen Streckenlängen von erfahrenen Betreuern des Lauftreffs begleitet. Voranmeldungen sind online möglich über die Seite des Lauftreffs www.lauftreff-ehingen.de, Anmeldeschluss ist am 26. April. Nachmeldungen nimmt der Veranstalter am Nordic-Walking-Tag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start der unterschiedlich langen Distanzen entgegen. Im Ziel ausgezeichnet werden die drei größten teilnehmenden Gruppen sowie der älteste Teilnehmer und die älteste Teilnehmerin. Im Anschluss an die Veranstaltung werden Sachpreise der Sponsoren verlost, wobei nur anwesende Teilnehmer an der Verlosung teilnehmen.