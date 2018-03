Lauftreff der TSG Ehingen bereitet sich auf die Saison vor

Auch in diesem Jahr beginnt der Lauftreff der TSG Ehingen die neue Saison mit Einsteigerkursen im Jogging und Nordic Walking. Beginn der jeweils sechs Wochen dauernden Kurse ist für die Jogger am 9. April und für die Nordic Walker am 10. April. Am Montag- und Mittwochabend sind die Läufer unterwegs, am Dienstag und Donnerstag die Nordic Walker. Die Kurse richten sich an Menschen, die den Laufsport neu entdecken oder nach einer Trainingspause wieder aufnehmen wollen. Ziel des sechswöchigen Programms ist, dass die Teilnehmer 60 Minuten ohne Unterbrechung und mit Fokus auf Gesundheit laufen können. Die Kursgebühren in Höhe von 40 Euro werden von einigen Krankenkassen zum Teil übernommen. Außerdem haben ambitionierte Läufer die Möglichkeit, dem in diesem Jahr neuen Runnersclub beizutreten. Ob es um die Vorbereitung für Volksläufe oder die Königsdisziplin Marathon geht – die Mitglieder werden zielgerichtet dazu angeleitet, ihre Trainingsziele zu erreichen, die eigene Leistung kontinuierlich und nachhaltig zu steigern und Verletzungen zu vermeiden. Jedes Mitglied erhält eine Leistungsbestimmung, einen individuellen Trainingsplan sowie professionelle Anleitung vor sportwissenschaftlichem Hintergrund.