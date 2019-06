Lauftreff bei Run in Augsburg

Bei sommerlichen Temperaturen hat in Augsburg der Sport-Scheck-Run stattgefunden. Vom Lauftreff Ehingen waren über die 21,1 Kilometer lange Halbmarathonstrecke folgende Teilnehmer am Start: Olaf Schild, Helmut Brandenburg, Karin Renner-Denkinger, Sibylle Rattunde, Simone Kottmann, Franziska Braun und Heinz Mang. Diese Teilnehmer erreichten in der Teamwertung den dritten Platz unter den Halbmarathon-Läufern. Als weiteren Wettbewerb gab es einen Lauf über 10,5 Kilometer. Gisela und Sarah Baumann sind dort am Start gewesen.