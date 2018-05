Laternen werden auf LED umgestellt

Die Gemeinde Griesingen wird in diesem Jahr die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED abschließen. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend während seiner ersten Sitzung im Jahr 2018 beschlossen. Die Räte vergaben die Arbeiten zur Umrüstung und den Bau von neuen Laternen an der Panoramastraße sowie der Alten Landstraße an die Firma Elektro Halder aus Dettingen. Die Kosten für die Umstellung und Neubau belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Das Ingenieurbüro ES-Tiefbauplanung Schmid aus Mittelbiberach hat im Auftrag der Gemeinde die Ausschreibung und Submission erledigt.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Griesingen 66 Straßenlaternen in einem ersten Abschnitt auf die LED-Technik umgestellt, berichtete Bürgermeister Oliver Klumpp zu Beginn der Diskussion, die restlichen noch nicht umgerüsteten 56 Straßenlaternen sollen nun folgen. Des Weiteren ist geplant, in der Panoramastraße die Beleuchtung zu verbessern. So sollen dort vier neue Laternen gebaut werden. „Hierdurch werden die Verkehrssicherheit und das Sicherheitsempfinden für die Anwohner und ihre Besucher erheblich verbessert“, warb Bürgermeister Oliver Klumpp während der Diskussion vor allem für die Neuinstallation der Laternen im Bereich der Panoramastraße.

Weitere sechs Laternen sollen nun auch noch an der Alten Landstraße bis zum Einmündungsbereich der L 259 (Talstraße) gebaut werden. Dadurch wird dann auch die Querung in Richtung Fuß- und Radweg zum Sportplatz der SG Griesingen eingeschlossen. Hier soll mit einem Bewegungsmelder geplant werden, damit die Laterne nur bei Bedarf genutzt wird.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten erhält die Gemeinde Griesingen einen Zuschuss von 6680 Euro aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.