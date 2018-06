Lastwagen rammt Renault

Halbwegs glimpflich verlief ein Unfall am Freitag auf der B311 bei Ehingen, obwohl dabei ein Lastwagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Dass die Bundesstraße danach nur halbseitig passierbar war, sorgte für Behinderungen.

Gegen 5 Uhr war eine Lastwagenfahrerin aus Ulm auf der Bundesstraße in Richtung Riedlingen unterwegs. Weil die 45-Jährige unaufmerksam war, geriet sie zwischen den Einmündungen Nasgenstadt und B 492 nach einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort rammte ihr Zwölftonner einen entgegenkommenden Renault. Glücklicherweise blieb dessen 57-jähriger Fahrer unverletzt, ebenso die Verursacherin. Der Laster verkeilte sich in den Schutzplanken am Straßenrand.

Die Sachschäden schätzt die Ehinger Polizei auf 28000 Euro. Gegen 7.30Uhr war der Laster geborgen und die Polizei konnte die B 311 wieder ganz freigeben.