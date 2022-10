Lastwagen fährt über einen Kreisverkehr

Die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren hat ein Mann bei Ehingen. Am Montag fuhr der 51-Jährige über eine Verkehrsinsel. Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr auf der B 465. Der Fahrer des Sattelzuges kam aus Richtung Laupheim und fuhr in den Kreisverkehr. Den wollte er in Richtung Ehingen verlassen. Er verlor die Kontrolle über sein Gefährt und fuhr über den Kreisverkehr. An der Ausfahrt in Richtung Kirchbierlingen kam der Sattelzug zum Stehen.

Rund 9000 Euro Schaden

Bei dem Unfall riss es die Ölwanne aus und der Laster konnte nicht mehr weiterfahren. Er musste abgeschleppt werden. Eine Spezialfirma kümmerte sich um das ausgelaufene Öl. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro.