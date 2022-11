Langjährige Sänger werden geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Advent umrahmte der Kirchenchor Kirchen – wie jedes Jahr – eine Eucharistiefeier für verstorbene Chorsänger, dieses Jahr jedoch mit anschließenden Ehrungen.

Eingebaut wurden die Lieder „Wir freuen uns es ist Advent“ von Klaus Heizmann, „Herr Gott send uns deine Huld“ von Gerg Sorg, „Brecht auf macht euch bereit“ von Alex Link sowie „Gelobt sei der da kommt“ Kanon, von Johannes Jourdan. Anschließend an den Gottesdienst wurden langjährige Chorsänger im Chorraum geehrt.

Zum Beginn eröffnete der Chor die Ehrungen mit „Kommt lasst uns anstimmen“ von Franz Biebl. Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda überreichte die Urkunden mit den Wortlaut „Der Cäcilienverband der Diözese Rottenburg/Stuttgart verleiht die Urkunde Herrn ... von St. Martinus für ...Jahre Singen im Dienste der Kirchenmusik zum Lobe Gottes“.

Geehrt wurden für 15 Jahre Marco Wolf – Anerkennungsurkunde, für 25 Jahre Hermann Traub – Urkunde und Ehrenzeichen in Silber, für 30 Jahre Albert Wiker und Walter Bierer mit Urkunde, für 40 Jahre Karl Diesch und Karl Dolpp mit Urkunde und Ehrenzeichen in Gold und für unglaubliche 65 Jahre der treue Sänger Karl Traub mit Urkunde und einem Ehrenbrief des Bischofs. Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda dankte den geehrten Sängern für die lange Treue zum Kirchenchor sowie allen Sängern für das Singen im Chor.

Er lobte den Chor für den schönen adventlichen Chorgesang in der Eucharistiefeier sowie bei den Ehrungen. Viele lobende Worte über den Chor folgten von ihm. Alle Sänger gratulierten Karl Traub zur Ehrung für 65 Jahre. Zum Abschluss der Feier beendete der Chor mit dem „Halleluja“ von Leonard Cohe die Feier. An die Kirchengemeinde ging noch ein Dankeschön der Dirigentin für die Teilnahme an den Ehrungen und für die Teilnahme an den Gottesdiensten an den Sonntagen.