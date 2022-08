Langjährige Mitarbeiterinnen gehen in den Ruhestand

Helmut Sorgenfrei und Monika Huber haben gemeinsam mit allen Angestellten zwei langjährige Mitarbeiterinnen nach 20 und 30 Jahren Betriebszugehörigkeit verabschiedet. Beide Frauen seien ein wichtiger Teil des Teams im Gasthaus zum Fuchs in Kirchen gewesen und verlassen nun den Betrieb, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gerda Wiker war über 30 Jahre lang als Kellnerin im Gasthaus zum Fuchs tätig und stand Helmut Sorgenfrei sowie seiner Familie und seinem Team zur Seite. Besonders geschätzt wird sie aufgrund ihrer Loyalität, Flexibilität und ihre Zuverlässigkeit. „Nur durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie Gerda, kann ein Betrieb funktionieren und erfolgreich sein“, so Helmut Sorgenfrei.

Feride Osman hat 2001 ihre Tätigkeit als Küchenhilfe begonnen, nachdem sie aus Griechenland nach Kirchen zog. In all den Jahren war sie an der Seite von Helmut Sorgenfrei in der Küche tätig. Sie zeichnete sich nicht nur durch ihre sehr gute Arbeit aus sondern auch durch ihre offene und freundliche Art, was von allen Kollegen und Kolleginnen sehr geschätzt wurde. Gemeinsam mit ihrem Mann kehrt sie nun zurück nach Griechenland. Der Abschied fällt allen sehr schwer, da sie nach so vielen Jahren nicht mehr nur eine Arbeitskollegin war, sondern ein Teil der Familie, heißt es in der Mitteilung weiter.

Helmut Sorgenfrei und seine Familie verabschieden beide Frauen mit einem lachenden und weinenden Auge. Weinend deshalb, weil es ihnen nicht leicht fällt zwei tolle Mitarbeiterinnen zu verlieren. Lachend, weil sie wissen, dass für beide ein neuer und spannender Lebensabschnitt beginnt.