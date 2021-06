Langer Kratzer: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Nach einer Unfallflucht am Samstag in Ehingen sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 11 und 12.30 Uhr parkte der Audi in der Adolffstraße. Als die Fahrerin zu ihrem Audi zurückkam, bemerkte sie einen etwa 40 Zentimeter langen Kratzer an der Fahrertür.

1000 Euro Schaden

Ein unbekanntes Auto war vermutlich beim Ein- oder Ausparken dagegen gefahren. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei fand an dem schwarzen Audi grüne Lackspuren des Verursachers. Das Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Der dürfte mit einem grünen Auto unterwegs gewesen sein.