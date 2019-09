Lange Sommerpause ist nun vorbei

Auch in der Saison 2019/20 spielen nur je zwölf Mannschaften in den unteren Spielklassen. Deshalb beginnt die Verbandsrunde erst am kommenden Wochenende.

In der Kreisliga B 1 hat sich gegenüber der Vorsaison nur wenig geändert. Für Meister und Aufsteiger SG Ersingen kam Türkgücü Ehingen von der Kreisliga A zurück. Durch den Aufstieg der SG Öpfingen I in die Bezirksliga kam neu SG Öpfingen II, dafür wechselte der SC Lauterach in die Kreisliga B 2. Auch in der nun beginnenden Verbandsrunde umfasst die Spielklasse wieder insgesamt zwölf Mannschaften. TSV Allmendingen und FC Schmiechtal wollen an die erfolgreiche Saison 2018/19 anknüpfen. Die Verbandsliga-Reserve Ehingen-Süd II möchte bei der Vergabe der Meisterschaft erneut ein Wort mitreden. Falls die SG Dettingen konstanter spielt, könnte sie ebenfalls den vermeintlichen Favoriten ein Bein stellen.

TSV Allmendingen. Nach soviel Pech bei der Relegation der vergangenen Jahre wird das Team von Trainer Harald Brobeil diesmal die Meisterschaft anstreben. Große Hoffnung setzt man auf Neuzugang Florian Stiehle, doch einige Stammspieler verließen den Verein.

FC Schmiechtal. Der FC Schmiechtal hat bereits sein erstes Spiel gewonnen. Mit Neuzugang Philipp Kannemann hat sich die Mannschaft verstärkt. Er hat sich schon gut eingeschossen.

SSV Ehingen-Süd II. Hier hat Roland Vonnier das Traineramt übernommen. Bei den Neuzugängen sticht der Name Alexander Klotz hervor, der vom TSV Allmendingen kam.

SG Dettingen. Die Dettinger haben ihr Team verjüngt. Drei Neuzugänge kamen vom SV Niederhofen, dem TSV Rißtissen und den SF Kirchen. Die SG Dettingen will im oberen Drittel mit-spielen.

KSC Ehingen. Nur kurz hat sich das Team von Trainer Bernard Stvoric vorbereitet. Die Ehinger Kroaten wollen besser abschneiden als im vergangenen Jahr.

TSV Türkgücü Ehingen. Der Abstieg von Türkgücü war vor der Saison ei-gentlich nicht erwartet worden. In der Kreisliga B wird das Team sicher erfolgreich mitmischen.

TSG Ehingen II. Trainer Mohsen Younis hat eine internationale Truppe beieinander. Diese Mannschaft wird sicher wieder eine gute Rolle spielen.

SV Granheim. Hier hat Michael Barth von Mario Laut das Trainer- amt übernommen. Da er selbst auch mitspielt, werden die Älbler in dieser Runde zu beachten sein.

SV Herbertshofen. Einen Trainerwechsel gab es auch beim SV Herbertshofen. Ein guter Mittelfeldplatz ist der Mannschaft zuzutrauen.

SV Niederhofen. Marian Brobeil kam und Fabian Miehle wechselte nach Dettingen. Das Trainer-Team Steffen Maier und Marian Brobeil strebt einen guten Mittelfeldplatz an.

SG Öpfingen II. Das Team von Trainer Patrick Rieder hat einige Jahre als Meister der Kreisliga A-Reserve hinter sich und muss von allen Gegnern ernst genommen werden.

SG Altheim II. Die Altheimer Reserve hat einige Neuzugänge und eigene bisherige Jugendliche in ihren Reihen.

Der erste Spieltag

Zum Rundenstart gibt es nur vier Spiele.

SG Öpfingen II – SV Herbertshofen (Freitag, 18.30 Uhr). – Gleich in ihrem ersten Spiel wird die Öpfinger Reserve ihre Gefährlichkeit unterBeweis stellen.

TSG Ehingen II – SG Dettingen (Freitag, 19 Uhr). – Zum Rundenauftakt ein interessantes Lokalderby. Beide Teams wollen einen erfolgreichen Rundenstart.

SV Niederhofen – TSV Allmendingen (Samstag, 15 Uhr). – Der Gast strebt einen besseren Rundenstart als im Vorjahr an. Doch Niederhofen ist ehrgeizig.

SG Altheim II – SSV Ehingen-Süd II (Sonntag, 13.15 Uhr). – Hier gelten die Gäste als klarer Favorit.