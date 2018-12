Lange Einkaufsnacht lockt mit Fire&Ice - trotz Schmuddelwetter

Bei der langen Einkaufsnacht haben sich am Freitagabend viele Passanten aus Ehingen und der ganzen Region Inspirationen für Weihnachten geholt. Vom Regen haben sich die Kaufwilligen dabei nicht schrecken lassen. Besonders der Eiskünstler in der Hauptstraße wurde von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen bestaunt.

Giovanna De Donato ist mit ganz konkreten Vorstellungen ins Schmuckgeschäft von Markus Ries gekommen. Ein bestimmtes Armband hatte es der Altbierlingerin angetan, das sie nun ihrem Mann am Handgelenk präsentieren wollte. Als zusätzliche Beratung hatte sie ihre Schwester im Schlepptau. Kurzentschlossen trug sie das Kettchen zur Kasse, eigentlich war geplant, dass ihr Mann es in den kommenden Tagen kauft, um es unter den Weihnachtsbaum zu legen. Solche Szenen kennt Geschäftsinhaber Markus Ries: „Viele kommen mit ihren Partnern, um gemeinsam ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Sonst entscheiden sich die Kunden in der Vorweihnachtszeit auch oft für einen Gutschein.“ Besonders Symbolschmuck oder persönliche Schmuckstücke sind zur Zeit im Trend. Vieles wird derzeit auch extra graviert. „Die Kunden haben ganz konkrete Vorstellungen und zeigen uns, was sie im Internet gefunden haben und nun gerne hätten“, ergänzt Markus Ries.

Kurt Hofmann vom gleichnamigen Modehaus kann die lange Einkaufsnacht nur gut heißen. „Jetzt fangen die Kunden langsam an, sich mit Weihnachtsgeschenken auseinander zu setzen und außerdem haben jetzt alle ihr Gehalt und Weihnachtsgeld auf dem Konto“, sagt er. Doch er weiß auch: „Schenken ist schwer geworden.“ Auch in den Modeladen kommen Paare oft gemeinsam, um sich etwas für Weihnachten auszusuchen. Nur im Herrenartikelbereich sind es oft noch Frauen, die für den Ehemann, Freund oder Sohn alleine losziehen. Kurt Hofmann ist froh, dass es diesen Winter wieder mehr Farbe im Laden gibt. Zudem seien strukturierte Stoffe und neue Designs diese Saison modern. „Bei den Männern sind gerade Gilets – also Westen über Hemden – im kommen.“ Passende Handtaschen und Accessoires zum neuen Outfit konnten die Passanten unweit bei Leder Baum kaufen. „Die Mode wird wieder cleaner“, sagt Eva Lieb. Auch hier kommt mit Rot und Grün Farbe ins Spiel. „Was es jetzt auch gibt ist ein Fellriemen oder auffälliges Animal Print.“

Trotz des schmuddeligen Wetters flüchten sich nicht alle potenziellen Kunden in die Läden. Am Stand der Muckenspritzer herrscht gute Laune. Glühwein und Crêpes werden hier zugunsten einer Gedenktafel, die die Mitglieder im kommenden Jahr anlässlich des 160. Geburtstages der Gruppe an der Mauer der Liebfrauenkirche anbringen wollen, verkauft. Auch am Samstag und am Wochenende vor Weihnachten soll deshalb noch einmal in der Hauptstraße verkauft werden.

Gegenüber zaubert Eiskünstler Christian Staber aus großen Blöcken kunstvolle Gebilde. Nicht nur Kinder bleiben fasziniert stehen und schauen dem Künstler lange zu. Auch Manfred Tries steht nur wenige Meter weiter und lässt sich am Stand vom Bucks Höfles Beck eine Feuerzangenbowle schmecken. Gemeinsam mit seiner Frau und den Enkeln holt er sich erste Ideen für Weihnachten.

Das Gegenstück zum Eiskünstler bietet die Firma Gloryfire aus Blaubeuren. Auch hier bleiben viele stehen und lassen sich von der eindrucksvollen Feuershow in den Bann ziehen, bevor sie den Einkaufsbummel fortsetzen.