Lang ersehntes Erfolgserlebnis in der Fremde

Die Handballer der TSG Ehingen haben ihre bisher magere Auswärtsbilanz in der laufenden Bezirksliga-Saison aufgebessert. Das 32:30 (15:17) bei der TSG Leutkirch war erst der zweite Sieg für Ehingen in fremden Hallen. Die Mannschaft von Trainer Winfried Biberacher machte sich in Leutkirch das Leben aber selbst schwer, lag zur Halbzeit in Rückstand und hatte es unterm Strich maßgeblich auch dem Torhüterduo und besonders Tristan Klein zu verdanken, dass ein knapper Sieg heraussprang.

Schlagzeilen lieferte die Begegnung aus Sicht des Ehinger Trainers genug: endlich mal wieder ein Auswärtserfolg für sein Team, noch dazu in einer Halle mit Harzverbot sowie ein Schlussmann, der in der zweiten Halbzeit eine Zeitlang nicht zu bezwingen war. „Tristan Klein hat für fast zehn Minuten das Tor vernagelt“, sagte Winfried Biberacher. „Eine 100-Prozent-Quote über so einen langen Zeitraum habe ich lange nicht gesehen.“ Es war die vorentscheidende Phase, in der die Gäste selbst ihre Chancen im Angriff nutzten und den Rückstand nicht nur wettmachten, sondern sich auch deutlich absetzten – aus einem 17:19 wurde so ein 24:19 eine Viertelstunde vor Schluss.

Klein hielt in den Minuten danach auch noch zwei Siebenmeter-Strafwürfe, von denen die Heimmannschaft reichlich zugesprochen bekam (13, dagegen Ehingen nur sechs), sodass der Vorsprung der Gäste bis auf sechs Tore wuchs. Erst in den letzten zehn Minuten, als Leutkirch seine Abwehr auf offene Manndeckung umstellte und die Ehinger damit anfangs nicht zurechtkamen, wurde der Abstand wieder kleiner, erst von 23:29 auf 26:29 und drei Minuten vor Ende von 26:30 auf 28:30. Biberacher nahm eine Auszeit, um seine Spieler zu beruhigen und sie zu ermahnen, die Partie noch nicht als gewonnen abzuhaken. Es half, erst traf Rainer Mall zum 31:28 für Ehingen und nach einem weiteren Gegentreffer der routinierte Philipp Drenovak, dessen Erfahrung in der entscheidenden Phase Gold wert war.

Der erhoffte und ersehnte Auswärtssieg überdeckte aber die Schwächen der Ehinger in dieser Partie nicht. Von Anfang an „haben wir in der Abwehr nicht richtig reingefunden“, haderte Trainer Biberacher damit, dass seine Spieler seine Vorgaben nicht konsequent umgesetzt hatten. „Wir wussten, was kommt, wir kannten die Spielanlage des Gegners.“ Dennoch ließ sich die Ehinger Abwehr ein ums andere Mal überlisten und hätten nicht beide Torhüter – neben Tristan Klein auch Johannes Reichle – etliche Leutkircher Chancen vereitelt, der Rückstand zur Pause wäre wahrscheinlich höher gewesen als nur zwei Tore. Zumal auch die Leistung im Angriff vor der Pause teilweise zu wünschen übrig gelassen und das Team bisweilen zu wenig druckvoll spielt hatte.

„Laute, sachliche Ansprache“

Eine zunächst „sehr laute und sachliche Ansprache“ habe er in der Pause gehalten, sagt Winfried Biberacher, der beim abstiegsgefährdeten Tabellenzehnten eine weitere Auswärtsniederlage befürchtete. „Ich habe gesagt, dass das Spiel gewonnen werden muss, dass es nicht sein kann, dass man das Spiel vergeigt.“ Der Trainer zog alle Register, veränderte die Taktik in der Abwehr mehrmals. Es wurde besser, aber nicht spürbar, Leutkirch erzielte den ersten Treffer der zweiten Halbzeit zum 18:15 und blieb in den Minuten danach in Führung – bis Tristan Klein seinen Kasten für längere Zeit vernagelte und seine Teamkollegen diesen Rückhalt diesmal nutzten, um mit sieben Treffern in Folge die Weichen zum Sieg zu stellen.

Mit nun 18:14 Punkten ist die TSG Ehingen wieder dick drin im Rennen um einen der vorderen Plätzen. Nächster Gegner am Samstag, 9. März, ist der SC Lehr. Am kommenden Fasnetswochenende sind die Ehinger spielfrei.