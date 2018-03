Landwirtschaftsmeister ernten Lorbeeren

Die Verleihung des Goldenen Meisterbriefes an acht Landwirtschaftsmeister und Meisterinnen war der Höhepunkt der alle zwei Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung der Landwirtschaftsmeister. Lorenz Stöhr aus Uttenweiler, Heinrich Härle aus Reutlingendorf, Max Traub aus Altheim, Karl Ziegler aus Hausen am Bussen, Gerhard Sauter aus Unterstadion, Alfons Lock aus Ehingen, Gertrud Branz aus Volkersheim und Sigrid Egle haben vor 50 Jahren ihre Meisterprüfung bestanden.

„Dafür gibt es heute die Lorbeeren“, sagte der Vorsitzende des Vereins der Landwirtschaftsmeister, Elmar Ziegler, bei der Überreichung der Briefe. „Der Meisterbrief ist ein Zeugnis, dass Sie Ihr Handwerk beherrschen und Pioniergeist gezeigt haben“, erklärte Ziegler. Helmut Schick vom Landratsamt erklärte, es sei damals eine Herausforderung gewesen, sich neben der Arbeit im Betrieb dieser Prüfung zu unterziehen. Schick sprach auch von den Veränderungen in der Landwirtschaft in diesen 50 Jahren, rasante Modernisierung und Technisierung, Steigerung der Erträge, geänderte Rahmenbedingungen durch die römischen Verträge, immer umfangreichere Bürokratie seien die Herausforderungen gewesen, so Schick. Die Anzahl der Betriebe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten im Land von 230 000 auf 40 000 reduziert, die Rinderzahl ging von zwei Millionen auf eine Million zurück, die Zuchtsauen von 340 000 auf 100 000, sagte Schick. Kamen auf einen Hektar Fläche damals noch 14 Arbeitsplätze sind es heute, so Schick nur noch vier. „Sie sind für die Bevölkerung ein Glücksfall, Sie haben hervorragende Arbeit geleistet“, bescheinigte er den Landwirtschaftsmeistern.

Der Verein der Landwirtschaftsmeister hat sich bei den Mitgliederversammlungen auf einen Zweijahresturnus geeinigt, die Vorstandswahlen finden alle vier Jahre statt, sagte Geschäftsführer Leonhard Sontheimer. Einstimmig wieder gewählt wurde Elmar Ziegler als erster Vorsitzender und seine Stellvertreterin Sabine Kremser-Braig sowie Geschäftsführer Leonhard Sontheimer. Beisitzer sind Thomas Bailer, Reinhold Egle, Harald Hafner, Hannelore Leitenberger, Marlies Seitter, Anton Röller und Andreas Weber.