Landstraße muss gesperrt werden

Die Landesstraße 255 wird zwischen Dettingen und Dintenhofen von Montag, den 15. August 2, ab etwa 8 Uhr bis voraussichtlich Freitag, den 9. September, saniert und während der gesamten Bauzeit für den Verkehr voll gesperrt.

Größerer Durchmesser

Bei den Arbeiten wird zunächst ein vorhandener Rohrdurchlass unter der Fahrbahn ausgetauscht und gegen einen Durchlass größeren Durchmessers ersetzt. Das ist notwendig, um bei Starkregenereignissen den Wasserabfluss des Weiherbachs in die Donau zu gewährleisten. Anschließend wird in diesem Bereich die Fahrbahn neu aufgebaut und asphaltiert. Die Kosten liegen insgesamt bei rund 37 000 Euro.

Die Umleitung erfolgt von Dintenhofen in Richtung Ehingen über Rottenacker, Kirchbierlingen, Weisel auf die B 465. Für den Verkehr in Richtung Dintenhofen läuft die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Da während der gesamten Bauzeit in diesem Bereich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, sollten Ortskundige diesen Bereich weiträumig umfahren.