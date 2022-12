Landratsamt gibt Tipps für das Verhalten bei einem Blackout

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis bietet ein neues Informationsangebot auf seiner Webseite an: Was ist ein Blackout und wie sorge ich für diesen Fall vor? Wie sollte ich mich im Ernstfall verhalten? Unter www.alb-donau-kreis.de und in einem Flyer gibt es hilfreiche Tipps zur Energiekrise und zum Thema Blackout.

„Wir möchten ein Bewusstsein für die Krisenvorsorge schaffen – auch wenn ein Blackout, ein länger andauernder Stromausfall, nach jetzigem Stand sehr unwahrscheinlich ist“, sagt Stefan Tluczykont. Er ist als Dezernent im Landratsamt für den Katastrophenschutz zuständig. Im Rahmen einer Veranstaltung der Gesellschaft für Sicherheitspolitik berichtete er kürzlich unter dem Titel „Risiken und Katastrophen: Wie funktionieren Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement?“ zusammen mit Kreisbrandmeister Ralf Ziegler ausführlich über die Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde und darüber, was Bürgerinnen und Bürger tun sollten, um sich auf Krisenereignisse wie beispielsweise einen längeren Stromausfall vorzubereiten: „In solchen Situationen kommt es stark auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung an. Es ist deshalb in jedem Fall sinnvoll, Vorsorge zu treffen.“

Denn die staatlichen Einrichtungen könnten im Falle eines Stromausfalls nicht die gesamte Bevölkerung mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgen. „Sie konzentrieren sich darauf, die kritische Infrastruktur zu schützen und die Kommunikation im Landkreis aufrecht zu erhalten“, so Tluczykont. Daher sollte jede Bürgerin und jeder Bürger nach den Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einen Vorrat an Lebensmitteln, Wasser, Hygieneartikeln, Medikamenten und Bargeld für etwa zehn Tage anlegen.

Einrichtungen und Unternehmen sollten sich ebenfalls vorbereiten und einen Notfallplan machen, denn die untere Katastrophenschutzbehörde könne unmöglich alle Einrichtungen im Landkreis unterstützen. „Mit Hilfe aus Nachbarlandkreisen oder von Seiten des Landes und Bundes kann bei einem großflächigen Stromausfall auch nicht gerechnet werden“, so Tluczykont. „Daher kann jede und jeder Einzelne mit der richtigen Vorsorge dazu beitragen, dass unsere Region extreme Situationen wie einen Blackout meistern könnte.“

Im Online-Schwerpunkt gibt es detaillierte Informationen zu einer möglichen Gasmangellage, zur Krisenvorsorge sowie zum richtigen Verhalten während und nach einem Blackout. Der Flyer ist ebenfalls bereits auf der Internetseite des Landratsamtes digital abrufbar und voraussichtlich Ende Dezember in gedruckter Form im Landratsamt und den Rathäusern der Städte und Gemeinden kostenfrei verfügbar.

