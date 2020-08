Landrat Heiner Scheffold warnt davor, dass die Pandemie noch lange nicht überstanden ist

Seit rund einem Monat steigt im Alb-Donau-Kreis und in der Stadt Ulm die Zahl der Corona-Fälle wieder an. Die Pandemie ist noch in vollem Gange, die Folgen sind noch immer zu spüren. Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises, spricht im Interview mit SZ-Redakteur Sven Koukal über die „neue Corona-Pandemie-Normalität“, gezogene Lehren aus den vergangenen Monaten und warum es nach wie vor auf das Verhalten jedes Einzelnen ankommt.

Herr Scheffold, die Zahlen steigen wieder. Wie beurteilen Sie die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie?

Heiner Scheffold: Zu Beginn gab es ja einen starken Anstieg mit einem Höchststand Mitte, Ende März. Nach zwei eher ruhigen Wochen im Juni mit wenigen Neuinfektionen im Alb-Donau-Kreis und in der Stadt Ulm gehen die positiven Befunde momentan wieder nach oben. Das finde ich beunruhigend. Wir haben zwar aktuell keine großen Ausbrüche, aber Einzelfälle in der Fläche. Auch daraus ergibt sich ein gewisses Risiko, dass die Zahlen wieder schneller steigen. Ich gehe davon aus, dass uns die Corona-Pandemie noch eine ganze Zeit begleiten wird.

Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer neuen Corona-Pandemie-Normalität. Was meinen Sie damit?

Wir müssen mit dem Virus leben lernen. Selbst wenn im kommenden Jahr ein Impfstoff auf den Markt kommen sollte, rechne ich damit, dass, bis alle durchgeimpft sind, noch ein weiteres Jahr vergeht. Es kann aber auch länger dauern. Bis es soweit ist, müssen wir im Alltag – und das liegt an jedem von uns – dafür sorgen, Abstände einzuhalten, auf Hygienevorschriften zu achten und unsere Alltagsmasken zu verwenden. Und das alles, bevor es wieder zu zusätzlichen Einschränkungen kommt. Wir haben es selbst in der Hand, das Pandemiegeschehen auf einem niedrigen Level zu halten. Ich appelliere an die Verantwortung jedes Einzelnen gegenüber sich und anderen.

Gehen Sie davon aus, dass es nach den Sommerferien zu einem erneuten Lockdown kommt?

Einen flächendeckenden Lockdown wie im März und April kann ich mir nicht nochmals vorstellen. Das würde weder die Bevölkerung ein zweites Mal akzeptieren noch die Wirtschaft verkraften. Auch auf lokaler Ebene hoffe ich, dass es nicht so weit kommt. Es gibt ja auch keine allgemein gültige Faustregel, nach der wir vorgehen können.

Das bedeutet, einen genauen Plan, dass beispielsweise die Schulen geschlossen bleiben, gibt es nicht?

Wir müssen konkret auf die jeweilige Situation angepasst reagieren. Schematische Lösungen gibt es nicht. Bisher ist es uns gelungen, Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen. Wir waren zu Beginn sehr schnell und wollen dranbleiben: Es werden die Indexpersonen ermittelt und auch die Kontaktpersonen. Wir werden auf die Infektionswellen zudem reagieren, indem wir, zusätzlich zu einer dauerhaften personellen Aufstockung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes um nahezu das Doppelte, ein Stufenmodell etablieren. Bei einem Anwachsen des Infektionsgeschehens erhöhen wir die Zahl der Mitarbeiter im Gesundheitsamt auf bis über 100, indem wir Beschäftigte aus anderen Bereichen unseres Hauses zur Unterstützung hinzuziehen. Durch diesen personellen Kraftakt aus dem eigenen Haus wird es bei zunehmendem Infektionsgeschehen faktisch nicht möglich sein, alle Leistungen der Kreisverwaltung in gewohnter Schnelligkeit aufrechtzuerhalten. Dann müssen wir Prioritäten setzen. Dafür werbe ich schon jetzt um Verständnis, denn viele haben nach wie vor den Anspruch, dass alles jetzt und sofort und in höchster Qualität erfolgen muss.

In der Krise hat sich das seit jeher enge Verhältnis des Landkreises zu den Städten und Gemeinden bezahlt gemacht. Wie sieht die Zusammenarbeit im Detail aus?

Es ist schon richtig, dieses enge Miteinander war und ist ein Schlüssel zum Erfolg. Die Städte und Gemeinden haben in dieser Hinsicht zwei Funktionen. Zum einen sind sie Ortspolizeibehörde, das bedeutet, sie werden tätig, wenn jemand in häusliche Isolation muss. Zudem helfen sie uns beim Kontaktpersonenmanagement. Sie kennen die Leute vor Ort. Alle Ausbruchsgeschehen, wie beispielsweise in Pflegeheimen, Betrieben, Schulen, Kitas, Kirchen oder sonstigen Einrichtungen, werden von uns übernommen. Einzelfälle in der Fläche übernehmen die Städte und Gemeinden für uns. Das Ziel ist aber, wenn entsprechendes zusätzliches Personal im Gesundheitsamt aufgebaut ist, diese Aufgabe dann künftig ebenfalls zu übernehmen.

Die Belastung der Landratsamtmitarbeiter, speziell im Gesundheitsamt, dürfte nicht weniger geworden sein?

Die Anstrengungen der vergangenen Monate waren enorm, viele haben durchgearbeitet, auch an den Wochenenden. Ich spreche daher auch ein dickes Lob an unsere hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Auch wenn es von außen vielleicht nicht gesehen wird, die Arbeitsbelastung ist nach wie vor sehr hoch. Gerade über das Bürgertelefon erreicht uns eine Vielzahl an Anfragen, denen wir täglich nachgehen. 18 Mitarbeiter sind allein in der Hotline im Schichtdienst beschäftigt. Die ganze Organisation im Landratsamt ist nach wie vor mit dem Thema Corona sehr stark beschäftigt. Zur Einhaltung der Hygienestandards und der Abstandsregeln wird im Kundenkontakt weiterhin mit Terminen gearbeitet. Bei der Zulassungsstelle sind wir zum Beispiel im Leistungsumfang wieder bei 100 Prozent. Möglich gemacht haben das die ganze Flexibilität sowie die Verwaltungsreformen von 1996 und 2005.

Die was genau besagen?

Durch den dreistufigen Verwaltungsaufbau und die Bündelung aller staatlichen Verwaltungen auf unterer Ebene im Landratsamt ist es für das Land jederzeit möglich, direkt bis in die örtliche Ebene einzugreifen. Daher mussten wir, anders als in Bayern, auch keinen Katastrophenfall ausrufen. Seit den Verwaltungsreformen sind nahezu alle staatlichen Behörden in das Landratsamt eingegliedert. So konnten wir zur Pandemie-Bekämpfung über 100 Personen aus verschiedenen Bereichen des Hauses hinzuziehen und waren entsprechend flexibel. Über den kommunalen Haushalt auf Landkreisebene konnten die erforderlichen Finanzmittel rasch und unkompliziert bereitgestellt und die Landesmittel aufgestockt werden. Schließlich mussten wir für die Pandemiebekämpfung für das Land und andere Institutionen erhebliche Mittel vorstrecken, zum Beispiel für Desinfektionsmittel, für Schutzkleidung, Abstrichröhrchen, die Einrichtung von Abstrichzentren und vieles mehr. Auch darüber gelang es, die zu Pandemiebeginn aufgetretenen Defizite und mangelnde Leistungsfähigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg aufzufangen.

Das heißt, es wird generell mehr Personal benötigt?

Wir werden das Gesundheitsamt personell erheblich aufstocken. Schade ist, dass vom Bund weder die Mittel noch das Personal für die angekündigten rechnerisch 80 neuen Beschäftigten beziehungsweise für die uns vom Land angekündigten 2200 Personalstellen gekommen sind. Umgerechnet wären das für uns 64 gewesen. Erst kurz vor der Sommerpause hat das Landeskabinett eine Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdiensts beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis soll zweieinhalb Arztstellen mehr erhalten sowie rund vier bis sechs weitere Stellen für Verwaltung und Infektionsschutz. Dafür sind wir dem Land sehr dankbar. Allerdings kann mit diesem Personalzuwachs die Corona-Pandemie nicht bewältigt werden. Wir stocken den Öffentlichen Gesundheitsdienst deshalb dauerhaft für den „Corona-Normalbetrieb“ um etwa 19 Stellen auf, hinzu kommen rund zehn weitere Mitarbeiter für das Kontaktpersonenmanagement.

Gab es Unerwartetes seit Pandemiebeginn?

Schon überrascht hat mich, dass viele niedergelassenen Ärzte nicht vorbereitet waren, weder ausreichend Schutzkleidung noch Abstrichröhrchen etc. vorrätig hatten. Teils hatten sich auch welche geweigert, Abstriche zu nehmen, Patienten zu behandeln und diese an das Gesundheitsamt verwiesen.

Wie ging es in dieser Hinsicht weiter?

Der örtliche Kreis-Katastrophenschutzbeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung und der Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung in Ulm haben das dann in die Hand genommen und sich sehr engagiert, diesen Umstand zu ändern. Sie haben beide Enormes geleistet und tun es noch. Davor ziehe ich den Hut. Lokal klappt die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung, da haben wir kurze Drähte. Nur strukturell haben wir in Baden-Württemberg ein Problem. Die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg muss ihrer Aufgabe gerecht werden, die braucht eine Organisation vor Ort, heißt auf Kreisebene mit Personal, das sich kümmert. Auch müssten sie Durchgriffsrechte erhalten, um andere Ärzte verpflichten zu können, etwa dass sie Abstriche nehmen müssen. Wir als Landratsamt mussten zu Beginn der Pandemie umfassend einspringen und Aufgaben übernehmen, für die wir weder zuständig sind noch Finanzmittel erhalten, denken Sie nur an den Aufbau der Drive-in-Teststationen. Das hat Ressourcen gebunden und Geld gekostet. Bis heute haben wir dafür von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg weder ein Dankeschön noch Geld erhalten. Unsere Schreiben blieben unbeantwortet.

Die Drive-in-Station in Ehingen ist bereits wieder abgebaut. Kommt sie denn im Zweifelsfall wieder?

Diese Entscheidung fällt die Kassenärztliche Vereinigung.

Die lokale Zusammenarbeit auch mit anderen Akteuren haben Sie schon in der Vergangenheit lobend erwähnt.

Regelmäßig stimmen wir uns mit der Stadt Ulm, dem DRK, der Uniklinik, dem Bundeswehrkrankenhaus und den Alb-Donau-Kliniken ab. Das hat sich sehr bewährt und trägt auch noch lange über die Krise hinaus. Das ist sehr positiv. Gerade auch das DRK ist sehr engagiert, lösungsorientiert und konstruktiv. Sie haben sogar ein Testmobil gestellt und sich erst kürzlich gemeldet, mit dem Hinweis, dass sie auch künftig wieder ihre Hilfe anbieten. Das sind fast alles ehrenamtliche Helfer, denen kann ich nur Respekt zollen.

Wie sieht es denn aktuell in den Krankenhäusern aus? Gerade Ehingen ist als „C19-Krankenhaus“ ja in besonderem Fokus.

Die ganze Klinikstruktur in der Region hat sich sehr bewährt. Wir haben eine gute Zusammenarbeit, eine passgenaue Struktur zwischen Uniklinik, BWK und Alb-Donau-Klinikum. Darüber haben die Patienten kurze Wege. Wir konnten in Ehingen ein Schwerpunkt-Krankenhaus Covid-19 einrichten, die Intensiv- und Beatmungskapazitäten sind massiv erhöht worden. Die Schwierigkeit war anfangs, dass niemand wusste, wie viele Infizierte mit schwerem Verlauf eine stationäre Versorgung benötigten. Beruhigend ist zu wissen, dass die Kapazitäten nie an die Grenze kamen und die Auslastung maximal bei 50 Prozent lag. Zudem sind die Kliniken untereinander mit einem Dashboard vernetzt, so dass ohne viel Aufwand klar ist: Dort gibt es ein freies Bett und dort noch freie Intensivkapazität.

Das klingt in der Tat beruhigend. Gibt es dennoch auch negative Ereignisse, die zutage getreten sind?

Bund und Land müssen die Krankenhäuser künftig stärker unterstützen. Die Krankenhäuser sind seit 15 Jahren chronisch unterfinanziert. Es wird mit Fallpauschalen gearbeitet, die bundesweit annähernd gleich hoch sind. Doch sind beispielsweise die Lohn- und Lebenshaltungskosten hier im Süden deutlich höher als in anderen Bundesländern. Zudem fordere ich eine Gleichbehandlung der Krankenhäuser, was beispielsweise die Zuschüsse anbelangt, egal wie groß das jeweilige Krankenhaus ist. Ein leeres Bett ist eben ein leeres Bett. Es kostet und bringt keine Einnahmen. Auch die Misstrauenskultur gegenüber Krankenhäusern bei bürokratischen Nachweispflichten muss abgebaut werden. Außerdem hat die Pandemie gezeigt, dass wir wieder mehr Autarkie brauchen in Deutschland, in Kernbereichen der medizinischen Produktion und Produkten der Gesundheitsvorsorge. Da sind wir zu sehr vom Ausland abhängig.

Sie sprechen Finanzen an. Wie zufrieden sind Sie beispielsweise über den Rettungsschirm?

Bund und Land sind ihrer Verantwortung gerecht geworden. Denn ohne diesen kommunalen Rettungsschirm wäre es deutlich schwieriger gewesen. Ich halte das nicht für selbstverständlich und bedanke mich herzlich dafür bei Bund und Land. Aber eines ist auch klar: Das ist eine einmalige Lösung. Denn für eine Wiederholung fehlt das Geld. Auch deshalb ist jeder Einzelne von uns gut beraten, mit dazu beizutragen, das Pandemiegeschehen auf möglichst niedrigem Niveau zu halten.

Was raten Sie generell, um die Ausbreitung zu verlangsamen?

Auch wenn eine gewisse „Corona-Müdigkeit“ an der einen oder anderen Stelle bemerkbar ist, ist es sinnvoll, sich hier vor Ort und ebenso im Ausland den Regeln entsprechend zu verhalten und auch keine großen privaten Feste zu veranstalten.

Das heißt, die Überlegungen des Gesundheitsministers Jens Spahn, gerade größere Familienfeiern stärker im Blick zu haben, unterstützen Sie?

Ich verstehe unseren Gesundheitsminister. Gerade bei größeren privaten Feiern ist das Risiko doch höher. Klar ist: Je mehr Menschen auf engem Raum, desto kritischer wird es. Es gilt ja alles in allem, den „Ischgl-Effekt“ zu verhindern, dass ein Superspreader viele Menschen auf einmal ansteckt. Solange sich Veranstaltungen im Freien mit entsprechenden Abständen oder sich das Leben in Cafés draußen abspielt, gibt es kaum Probleme. Aber sobald der Sommer vorbei ist und sich alles wieder nach drinnen verlagert, ist das Risiko größer. Und so hart es im Zweifel für jeden Einzelnen ist, wäre es ratsam, größere Veranstaltungen zu verschieben.

Ihr Arbeitspensum war recht hoch in den vergangenen Monaten. Können Sie den Sommer einigermaßen genießen?

Ich werde bald in den Urlaub gehen, habe aber bewusst Ziele im Bereich von Tagestouren gewählt, die nur bis zu etwa drei Autostunden entfernt liegen. Unser Land ist so schön. Es gibt deutlich Schlimmeres, als einmal nicht in die Ferne reisen zu können. Auch das zu akzeptieren gehört zur neuen Corona-Pandemie-Normalität.