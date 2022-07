Landkreis sucht noch Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge

Die Kampfhandlungen in der Ukraine dauern an, deshalb suchen nach wie vor Menschen im Alb-Donau-Kreis Schutz vor Gewalt, Zerstörung und Tod. Gleichzeitig sind auch die Hilfsbereitschaft und das ehrenamtliche Engagement in den Kommunen des Landkreises weiterhin hoch, berichtet das Landratsamt in einem Schreiben.

Inzwischen leben mehr als 1400 ukrainische Kriegsvertriebene im Alb-Donau-Kreis. Viele konnten bereits private Mietverhältnisse eingehen und leben sich langsam ein. Hierbei werden sie von den Integrationsbeauftragten der Kommunen und dem Integrationsmanagement des Alb-Donau-Kreises nach Bedarf unterstützt.

Allerdings gibt es auch Personen, die noch nach geeignetem Wohnraum suchen. Vermieterinnen und Vermieter, die gerne freien Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, können sich auf der Webseite www.alb-donau-kreis.de unter „Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine“ informieren oder sich per E-Mail direkt an die zuständige Stelle im Landratsamt Alb-Donau-Kreis unter wohnraum@alb-donau-kreis.de wenden.