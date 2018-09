Der Alb-Donau-Kreis wird dem Hospiz-Projekt St. Martinus in Ehingen-Kirchbierlingen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 100 000 Euro gewähren. Das hat der Ausschuss für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales des Kreistages am Montag ohne Gegenstimmen beschlossen.

Wie berichtet, wollen die Gesamtkirchengemeinde Ehingen und die St.-Elisabeth-Stiftung im alten Pfarrhaus von Ehingen-Kirchbierlingen das erste stationäre Hospiz mit acht Plätzen im Alb-Donau-Kreis errichten. Die Eröffnung ist für das Jahr 2020 geplant. Die Gesamtkosten für Sanierung, Umbau und Erweiterung belaufen sich auf 2,2 Millionen Euro.

Ob sich der Alb-Donau-Kreis auch an den Betriebskosten beteiligen wird, ist derzeit noch unklar. In der Regel werden die stationären Hospize zu 95 Prozent über Krankenkassen finanziert, fünf Prozent der Kosten müssen über Spenden finanziert werden. Eine mögliche Beteiligung an den Betriebskosten könne erfolgen, wenn im Hospiz die ersten Gäste aufgenommen werden, hieß es im Ausschuss. Die Kreisverwaltung werde den Ausschuss nach Aufnahme der Arbeit unterrichten.

Im Ehinger Teilort Kirchbierlingen entsteht das erste Hospiz im Alb-Donau-Kreis. Die St. Elisabeth-Stiftung, die Träger von sozialen Einrichtungen und Diensten in der Region ist, wird das Hospiz mit der Gesamtkirchengemeinde Ehingen einrichten. Ab 2020 können ihnen zufolge dort pro Jahr rund 120 Menschen versorgt werden. Doch bis es soweit ist muss mit dem Pfarrhaus, in dem das Hospiz unterkommen soll, noch einiges getan werden.