LandFrauen-Power an der Motorsäge

Mit viel Frauenpower, Mut und Selbstvertrauen ging es an die erste Baumfällaktion der LandFrauen aus dem Kreis Ehingen. Wie hoch ist der Baum ungefähr, wo soll er hinfallen, wie muss ich den Keil aussägen, hab ich an alle Sicherheitsvorkehrungen gedacht? Dann ein letzter Blick in die Umgebung, ein lauter Ruf „Vorsicht, Baum fällt“ und dann ist es soweit; der erste selbst umgesägte Baum fällt. Sich einfach mal trauen und mit der Motorsäge selbst einen Baum umsägen! Das haben sich die zwölf taffen Frauen gedacht und Ende Oktober in die Tat umgesetzt. Zwei Tage ging der Kurs. Angefangen mit 3,5 Stunden Theorie und dann das große Erlebnis an Tag zwei in voller Montur mit Schnittschutzhose, Helm, Sicherheitsschuhen und Handschuhen in den Wald. Die Bäume waren schon furchteinflößend. Dann kam der große Moment, die mitgebrachte Motorsäge zum Laufen zu bringen. Nach der ersten Demonstration von Stefan Gans, dem Lehrmeister, suchte man die erste „Freiwillige“. Auch wenn man sich bei dieser Veranstaltung etwas aus der eigenen Komfortzone wagen musste, so war eines gewiss: am besten geht das in der LandFrauen-Gemeinschaft. „Besonders freut es uns, dass wir eine Vielfalt an Frauen angesprochen haben, Mitglieder und Nichtmitglieder“, meint Heidi Nothacker, Organisatorin der Veranstaltung. Und Sabine Scherb, Kreisvorsitzende der Ehinger LandFrauen ergänzt: „LandFrauen sind für jede Frau im ländlichen Raum eine echte Bereicherung. Davon sind wir überzeugt.“

Zurück auf dem Betriebshof heißt es dann die Motorsäge auseinander machen, reinigen, die Kette wieder auflegen und prüfen, ob für den nächsten Einsatz alles in Ordnung ist. Viel Fingerspitzengefühl braucht es, die Kette zu feilen. Der Experte rät, dies vom Fachmann machen zu lassen.

Als Lohn für die ganze Anstrengung gab es am Ende das harterarbeitete Zertifikat, das die Frauen befähigt, liegendes und stehendes Holz mit der Motorsäge zu bearbeiten und einen Reisschlag zu erwerben. Am Ende waren alle überglücklich, diese Herausforderung bestanden zu haben. Und der Kreis Ehingen durfte sich über Neumitglieder freuen.