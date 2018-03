Landfrauen bringen Leben aufs Land

Vor 40 Jahren haben sich 974 Landfrauen aus 14 Ortsvereinen zum Kreislandfrauenverband zusammengeschlossen, jetzt haben im großen Rahmen 240 Landfrauen mit vielen Ehrengästen das 40-jährige Bestehen ihres Verbandes gefeiert. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Landfrauenchor unter der Leitung von Ruth Schenk.

Der Chor ist eines der Aushängeschilder des Verbandes. Ihn gibt es jetzt seit 22 Jahren. „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ klang es zum großen Fest der Landfrauen. Viele Ehrengäste waren gekommen, die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, der erste Landesbeamte Markus Möller, die Präsidentin des Landesverbandes der Landfrauen Juliane Vees, Oberbürgermeister Alexander Baumann, einige seiner Bürgermeisterkollegen wie Romy Wurm und Karl Hauler und Hans Roggenkamp vom Bauernverband konnten die Kreisvorsitzende Heidi Nothacker begrüßen. Zusammen mit der erkrankten Ruth Barth leitet sie den Kreisverband. Heidi Nothacker erinnerte an das Jahr 1978 mit seinen Highlights und das, was die Landfrauen in den vergangenen 40 Jahren alles unternommen haben. Bildungsreisen, Lehrfahrten für Ortsverbandsvorsitzende in den Landtag und den Bundestag, Kreislandfrauentage, Kurse vom Stricken bis zum Twittern, Ausstellungen im Landratsamt, Besichtigungen von Städten, Betrieben und landwirtschaftlichen Produktionsstätten waren dabei. Heute zählt der Kreisverband 1053 Mitglieder.

Der erste Landesbeamte Markus Möller war von dem Blick in den prall gefüllten Adlersaal beeindruckt. „Ihr Jubiläum ist uns Ansporn, dass wir im ländlichen Raum weiterarbeiten, gute ortsnahe Schulen, gute Kranken- und eine leistungsfähige Breitbandversorgung haben“, nannte Möller als Aufgaben sowie, „den ländlichen Raum gemeinsam mit den Landfrauen lebenswert erhalten“.

OB Baumann bescheinigte den Landfrauen ein Engagement für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land. „Ich bin dankbar, dass Sie sich offen zu Grundwerten bekennen“, lobte er. Lobende Worte gab es auch für den Bauernmarkt und die Aktionen der Landfrauen. Dort, „wo Landfrauen draufsteht, ist auch was Gutes drin“, so Baumann.

Hans Rogggenkamp vom Bauernverband schenkte den Landfrauen einen Tisch mit einer eingelassenen Wanne, in der sie Getränke kühlen können. „Ihr seid Vermittler alter Traditionen und traut euch gleichzeitig an Neuerungen heran“, sagte er. Julianne Vees lobte die tolle Bildungsarbeit des Kreisverbandes: 40 Jahre soziales Engagement, 40 Jahre Verbraucheraufklärung, bescheinigte sie den Landfrauen.

„Landfrauen sind wissbegierig, das Bildungswerk will die Frauen stärken und in die Zukunft begleiten. Zu 30 Prozent sind es Bäuerinnen, zu 70 Prozent Frauen vom Land, der Verband will beide Gruppen betreuen“, so Juliane Vees.

Bäuerinnen sollen fit gemacht werden für die Unternehmensführung, sollen auf ihren Höfen sozial abgesichert sein, das Rüstzeug für ein Agrarbüro bekommen. Die Lebensqualität der Frauen in Dörfern soll erhalten bleiben, der Nahverkehr muss stimmen, Schulen, Kindergärten und Ärzte sollen gut erreichbar sein, forderte Julianne Vees. Landfrauen sollen sich aufstellen lassen für die kommenden Kommunalwahlen oder ihre Töchter animieren. „Es ist wichtig, dass wir uns einmischen. Lassen Sie sich aufstellen oder machen Sie anderen Mut. Wir leben zwar auf dem Land, aber nicht auf dem Mond. Landfrauen bringen Leben aufs Land“, sagte sie unter dem Beifall der Landfrauen.

Im Rahmen des Jubiläums verabschiedete Heidi Nothacker vier scheidende Ortsvereinsvorsitzende, es sind von links auf unserem Bild Brigitte Baumeister aus Hausen Ob Urspring, Maria Traub aus Dettingen bei Stetten, Rosemarie Ochs aus Ringingen und Klara Schmucker aus Oberstadion .