Landespolizeiorchester brilliert in Ehingen

„Schwäbisch – Badisch – grenzenlos“ haben die Musiker vom Landespolizeiorchester ihr aktuelles Konzert genannt, mit dem sie am Donnerstagabend in der Lindenhalle gastierten. Musik heimischer Komponisten aus den Programmen „schwäbisch – badisch – musikalisch“ und „Schwabenzüge“, mit denen die Musiker das Thema Migration aufbereitet haben, wollten sie spielen, erklärte der Dirigent, Professor Stefan R. Halder.

Mit einer Schwabenouvertüre, komponiert von Patrick Egge, „wo koi Liad isch, isch koi Fraid“, „naus en d`Weltgschicht“ und „Soggahopf“ gab es die passende Einführung ins Schwäbische.

Eingeladen hatte der Musikverein Frankenhofen zu einem Benefizkonzert zugunsten der St. Franziskus-Schule in Ingerkingen. Der MV und das Landespolizeiorchester stehen in intensivem Kontakt.

Die Echaz ist ein kleiner, 23 Kilometer langer Nebenfluss des Neckars, die nach ihr benannte Melodie ist die Liebeserklärung zweier Musiker des Orchesters an die Natur ihrer Heimat. Ganz klein und verhalten die Melodie am Anfang, wird sie immer größer und stärker mit der Mündung in den großen Neckar, der Zuhörer meint, die Tiere in den Flussauen zu hören. Auf Wunsch des verstorbenen Ulmer Polizeipräsidenten haben die Musiker bei dessen Trauerfeier im Ulmer Münster „Irish Tune from Country Derry“ gespielt. Das spielten sie auch in der Ehinger Lindenhalle und setzten es wunderbar für Blasmusik um.

Dass Schwaben in großer Not in vergangenen Jahrhunderten gen Osten nach Rumänien und Ungarn, aber auch nach Westen nach Amerika ausgewandert sind, erinnerte Halder. Eine Klage in Gedichtform über die Zustände in Rumänien unter Ceausescu hat Thomas Doss in Musik umgesetzt.

Klezmer ist die traditionelle Festmusik der Juden Osteuropas, dahin sind im Laufe der Jahrhunderte viele deutsche Juden gezogen, war doch kein Land ihnen gegenüber so offen wie Polen. Das Polizeiorchester erinnerte in einer Melodie von Johan de Meij auch daran.

110 Auftritte hat das Orchester im Jahr, dabei 70 große Konzerte, trotzdem ist es eines der kleinsten Polizeiorchester Deutschlands mit knapp 30 Musikern, seine Existenz steht auf der Kippe.

Die dringende Bitte des Dirigenten daher an CDU-Generalsekretär Manuel Hagel, sich für den Fortbestand und die Erweiterung des Orchesters einzusetzen. Der Laupheimer Carl Lemmle und ein Hohner Sohn haben Fynn Müller zu der Melodie „Ein Schwabe in New York“ inspiriert. Swing im Glenn Miller Sound klang an. Roger Cicero hat mal eine Weile in Trossingen gelebt. Ihm zollten die Musiker einen besonderen Tribut. „Seine Musik enthält großartige Bläsersätze“, sagte Halder, ein wunderschönes Saxophonsolo war besonders beeindruckend. „Für Badener haben wir auch etwas“, kündigte der Dirigent an, schließlich kamen Popmusiker wie die Badener Max Giesinger, Max Mutzke und die Pforzheimer Band Fools Garden zu Ehren.

Für ihr gelungenes abwechslungsreiches Konzert mit Musik vieler Stilrichtungen dankten die Zuhörer, darunter auch außer Hagel der Ulmer Polizeipräsident Bernd Hummel, Landrat Heiner Scheffold und Oberbürgermeister Alexander Baumann, mit stehenden Ovationen. Marschmusik können die musizierenden Polizisten auch, mit dem Radetzky-Marsch bedankten sie sich für den stürmischen Applaus.