Landesligist TSG Ehingen schlägt Weingarten und gibt rote Laterne ab

Die TSG Ehingen hat die rote Laterne in der Fußball-Landesliga abgegeben. Nach dem 1:2 am Karsamstag in Balingen (siehe Artikel rechts) gewann die TSG am Ostermontag ihr Nachholspiel gegen den SV Weingarten mit 2:1 (1:1). Doch der Heimerfolg gegen den neuen Tabellenletzten war ein hartes Stück Arbeit.

Spieler, Verantwortliche und Fans der TSG Ehingen sehnten den Schlusspfiff herbei, der dann nach 94 Minuten ertönte. Jubel und Erleichterung beim Gastgeber über die drei Punkte, dank derer Ehingen in der Tabelle zu etlichen anderen Mannschaften aufschloss. „Der Kontakt ist wieder da“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker.

Zuvor hatten die Ehinger um den Sieg gegen Weingarten gebangt. Nach dem 2:1 – Valentin Gombold hatte den Ball nach maßgerechter Flanke von Michael Oberdorfer volley unter die Latte gewuchtet – sah sich der Gastgeber zunehmend in die Defensive gedrängt vom SV Weingarten, der nach dem 1:4 am Samstag in Mietingen nicht erneut gegen einen Abstiegskonkurrenten verlieren wollte. Angriff um Angriff startete der SVW, doch die Ehinger warfen sich den Offensivbemühungen des Gegners entgegen. Etliche Schüsse wurden abgeblockt, bei anderen war Torhüter Patrick Vonnier auf dem Posten.

Vonnier bewahrte sein Team bei Schüssen von Christian Eicher (57.), Slavisa Dakovic (58.), Sandro Flaiz (70.) und Martin Bleile (81.) vor dem Ausgleich. Vonnier steckte in der 72. Minute auch die schmerzhafte Begegnung mit dem langen Bein eines Weingarteners im Fünfmeterraum weg – kurz wurde der Keeper behandelt, dann stand er wieder, hielt weiter und verdiente sich ein Sonderlob seines Trainers. „Patrick hat richtig gut gehalten und seine Leistung der vergangenen Spiele bestätigt“, so Schlecker.

Von der TSG war offensiv in der zweiten Halbzeit kaum mehr etwas zu sehen. Selten gelangen Entlastungsangriffe. „Der Ball ging zu schnell verloren“, sagte Trainer Schlecker. Wobei das Aufbauspiel der Ehinger darunter litt, dass sie sich die oft nur mit Befreiungsschlägen zu helfen wussten.

In der ersten Halbzeit war das noch anders. Da zeigte der Gastgeber mehrere gute Angriffe. Die ersten beiden Chancen vergab Gombold (7., 16.), ehe sich Narciso Filho den Ball aus 18 Metern in den Winkel schoss – 1:0 (21.). Ismail Cini hatte nach einer Ecke eine weitere Chance (32.), dann meldete sich Weingarten mit einem Schuss von Dakovic an den Außenpfosten (34.). In der 43. Minute trafen die Gäste, Christian Eicher erzielte mit einem Seitfallzieher den Ausgleich. Fast wäre die TSG durch Gombold kurz vor der Pause in Führung gegangen, doch kurz nach dem Seitenwechsel hatte der Stürmer mehr Glück.

„Von den klaren Chancen her waren wir in der ersten Halbzeit besser“, sagte Schlecker. Von Halbzeit zwei ließ sich das nicht mehr behaupten. Aber die TSG verteidigte die 2:1-Führung mit Klauen und Zähnen. „Kämpferisch war die zweite Halbzeit gut.“