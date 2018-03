Landesligist TSG Ehingen: Das Ziel sind klar drei Punkte

In der Fußball-Landesliga hat die TSG Ehingen am Samstag, 24. März, 16 Uhr, auf dem Kunstrasen am Wenzelstein den SV Kehlen zu Gast. Das Ziel für die TSG ist klar: ein Sieg. Sonst droht der Tabellenletzte nach bisher nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen nach der Winterpause im Abstiegskampf weiter an Boden zu verlieren.

„Ein Sieg muss her, auf alle Fälle“, sagt TSG-Trainer Roland Schlecker. Die Konkurrenz im Tabellenkeller hat in den vergangenen Wochen gepunktet und die Ehinger damit weiter unter Druck gesetzt. Zudem muss man derzeit davon ausgehen, dass es in der Landesliga am Ende der Saison fünf Direktabsteiger gibt, das Team auf dem sechstletzten und damit zwölften Platz muss in die Relegation. Für die TSG ist es noch ein langer Weg in die Sicherheit.

An die Begegnung am vergangenen Wochenende beim Meisterschaftsanwärter Weiler (0:3) verschwendet Trainer Schlecker nicht mehr viele Gedanken. Da hatten die Gäste sehr defensiv gespielt, was sich am Ende nicht auszahlte. Weiler ging durch einen abgefälschten Freistoß nach mehr als einer Stunde in Führung, setzte in der Nachspielzeit zwei weitere Treffer. Abgehakt aus Ehinger Sicht. „Weiler ist nicht der Maßstab, mit dem wir uns messen müssen“, so Schlecker. Für Kehlen gilt das nicht. Die Mannschaft aus dem Bodenseekreis liegt zwar auf dem sechsten Platz, aber der Vorsprung auf die Abstiegszone ist mit fünf Punkten nicht groß.

Ähnlich wie Weiler mit Mathias Stadelmann hat der SVK aber einen treffsicheren Stürmer: Johannes Beier erzielte bisher 14 Tore, die zweitmeisten in der Landesliga nach Stadelmann (20). Baier war auch im Hinrundenduell zwischen Kehlen und Ehingen erfolgreich, als der SVK beim 5:0 kurzen Prozess mit dem Aufsteiger machte. 3:0 stand es damals schon zur Halbzeit, ehe Beier nach 51 Minuten das 4:0 erzielte. Groß in Erinnerung blieb der SVK-Stürmer dem TSG-Trainer aber nicht, eher der zweifache Torschütze Florian Ammann. Und das schnelle Umschaltspiel von Abwehr auf Angriff, womit sie sich zahlreiche Möglichkeiten erspielten. Und: „Die Kehlener nutzen ihre Chancen“, sagt Schlecker.

Das lässt sich von der TSG Ehingen bisher nicht immer behaupten – die Partie gegen Straßberg vor zwei Wochen (1:1) bot dafür Anschauungsmaterial. Das Auftreten seiner Mannschaft nach der Pause hat dem Trainer dennoch gefallen, er hofft, „dass wir gegen Kehlen so spielen wie gegen Straßberg in der zweiten Halbzeit“. In der vergangenen Trainingswoche legte Schlecker einen besonderen Fokus auf den Spielaufbau und das Spiel nach vorne.

Allerdings fehlen bei Ehingen auch gegen Kehlen einige Spieler. Teils waren sie schon am vergangenen Samstag in Weiler nicht dabei, teils sind es neue Ausfälle wie von Julian Guther (verletzt). Wieder im Kader ist dagegen Valentin Gombold, zudem ist möglicherweise auch Narciso Filho (zuletzt muskuläre Probleme) wieder fit. Die Entscheidung darüber sollte im Abschlusstraining am Freitagabend fallen.