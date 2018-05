Landeschef ehrt langjährige CDA-Mitglieder

Bei der Mitgliederversammlung im Gasthof “Schwert” hat CDA-Kreisvorsitzender Josef Hamburger den Landesvorsitzenden Christian Bäumler begrüßen können. Außer Ausführungen zu Grundsätzlichem der CDA-Politik hat der Landesvorsitzende auch besonders langjährige Mitglieder des Kreisverbandes geehrt.

Die CDA finde sich in der ersten und zweiten Reihe der Politik, stellte der Referent fest. Die Arbeitnehmer in der CDU seien dabei mehr Treiber als Verhinderer.. „Unsere Themen müssen auf der Tagesordnung bleiben und der Koalitionsvertrag umgesetzt werden”, so Bäumler. Das Arbeitszeitgesetz dürfe nicht geändert werden und die Befristungen im Öffentlichen Dienst müssten angesprochen werden. Auf konkrete Beispiele im Land Berlin eingehend, sagte der Referent, dass Arbeiten mit Tarifvertrag nicht mit dem Mindestlohn abgegolten werden dürfen.

Eine rege Diskussion schloss sich an, in der unter anderem auch der bisherige Bundestagsabgeordnete Heinz Wiese aus seinen Erfahrungen in der Arbeitnehmer-Gruppe der CDU berichtete. Auf die Erwerbsminderungsrente sei ein besonderes Augenmerk zu legen.

Abschließend konnte der Landesvorsitzende noch langjährige Mitglieder ehren. 50 Jahre in der CDA ist Heinz Wiese, der gleichzeitig stellvertretender Landesvorsitzender und Mitglied im Bundesvorstand ist. 40 Jahre sind Josef Falch und Wolfgang Schaffrina, 25 Jahre Angela Holl in der CDA. Sie bekamen jeweils eine Urkunde und ein Gebinde überreicht.