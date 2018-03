Lamparter und Offenwanger sind alpine Stadtmeister der Ehinger Skizunft

Sophia Lamparter und Nico Offenwanger haben die alpinen Stadtmeisterschaften der Skizunft Ehingen gewonnen. Ausgetragen weurden sie in Unterjoch.

Gemütlich ließen die Mitglieder der Skizunft Ehingen den Tag im Gasthaus Rose Ehingen ausklingen. Grund für die Zusammenkunft waren die alpinen Stadtmeisterschaften und die Ehrung der Sieger des traditionellen Wettbewerbs, bei dem die Skizunft Ehingen ihre besten Rennläufer ermittelt. Zu dem Wettbewerb nach Unterjoch waren rund 55 Schneesportbegeisterte der Skizunft angetreten, um die Besten aus ihren Reihen zu ermitteln. Frei nach dem olympischen Gedanken „dabei sein ist alles“ war der Wettbewerb für alle Ehinger Schneesportler ausgeschrieben. Bei guten Schneebedingungen und idealen Pistenbedingungen wurde ein Riesentorlauf mit einer Einzel-, einer Familien-/Team- und einer Nostalgie-Wertung ausgetragen – jeweils in den Disziplinen Ski alpin, Snowboard, Telemark und historische Ski alpin.

Auch wenn der klassische Riesentorlauf mit viel Ehrgeiz ausgetragen wurde, lag einer der Höhepunkte des Tages wieder einmal beim Nostalgie-Rennen. Die Starter wagten sich mit historischer, mindestens 35 Jahre alter Skiausrüstung in den regulären Riesentorlauf und stellten sich im Anschluss noch einer strengen Jury, die die stilsicherste Skibekleidung bewertete. Sowohl die angereisten Skizunft-Mitglieder als auch andere im Skigebiet befindliche Schneesportler hatten über die historische Skibekleidung und der Skiausrüstung manche Anekdote aus früheren Jahren zu erzählen.

Im Vorjahr hatte sich der langjährige Seriensieger der Stadtmeisterschaften Stephan Tress, noch behauptet, doch in diesem Jahr drehte der Youngster Nico Offenwanger den Spieß um, ließ der Konkurrenz in beiden Läufen keine Chance und gewann zum ersten Mal die Trophäe des Stadtmeisters und zum zweiten Mal den Titel des Schülermeisters. Nicht weniger spannend war es bei den Frauen, bei denen Sophia Lamparter mit zwei soliden Läufen den Titel der Stadtmeisterin und darüber hinaus auch der Schülermeisterin sicherte.

Die weibliche Jugendklasse dominierte einmal mehr Christina Denkinger, weder im ersten noch im zweiten Lauf ließ sie etwas anbrennen und wurde souverän Jugendmeisterin. Sechsmal in Serie hat Denkinger den Pokal gewonnen, was bisher bei der Skizunft noch niemand geschafft hatte, und darf nun auch diesen Pokal nach dreimaligem Gewinn ihr eigen nennen. Mit viel Engagement und Risikobereitschaft fuhr Max Domsch bei den Jungen zu seinem ersten Jugendmeistertitel und überzeugte in beiden Läufen mit Top-Resultaten.

Den Wanderpokal der Damen und Herren fuhren Andrea und Peter Offenwanger ein – in Anbetracht des großen Teilnehmerfeldes mit mehr als 20 Startern in diesen Klassen eine Top-Leistung. Neuer Stadtmeister der Boarder wurde zum ersten Mal Aaron Jungfer, der sich mit zwei aggressiven „Runs“ den Respekt seiner Kontrahenten sicherte. Die Nostalgiewertung gewannen Andreas Kuder und Christina Denkinger. Der Nostalgie-Pokal für das stilsicherste Outfit ging an Christina Denkinger, die mit einem feschen Auftritt begeisterte. Sieger der Familienwertung wurde erneut die Familie Offenwanger. Neuer Meister der Telemarker ist Erwin Kaufmann.