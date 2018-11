„Ladies Night“ spaltet das Ehinger Publikum

Die Reaktionen des Ehinger Publikums auf „Ladies Night“, gespielt vom Münchener Tourneetheater, ist gespalten gewesen, teilweise begleitete begeistertes Kreischen und Lachen die sechs Männer auf ihrem Weg zum großen Stripp Auftritt – teilweise nur süffisantes Lächeln und ein gedehntes „Naja“ oder gar schockiertes Kopfschütteln.

Da sind vier Männer in einem heruntergekommenen Pub, die sich erstmal ordentlich prügeln. Craig ist immer pleite, hat aber auch stets ein ganz todsicheres Ding zum Massenweise Geldscheffeln im Kopf, Barry kämpft um seinen Sohn, für den er die Alimente nicht zahlen kann, Norman verschweigt seiner Frau die Arbeitslosigkeit und soll immerzu Katzenstreu kaufen. Graham schließlich hockt auf seinem Stuhl, säuft und sagt nur ein Wort, das man hier nicht wiedergeben kann.

Große Sprüche wie „drei Dinge haben in meinem Leben eine Rolle gespielt Rambo I, Rambo II und Rambo III“, oder „eine Frau gehört hinter den Herd und der steht in meinem Schlafzimmer“ haben sie drauf, sonst nicht viel mehr, ihr Alltag ist tiefgrau.

Als ihre Frauen zu einer Show der Chippendales gehen, wissen sie, das können wir auch. Sie sind nicht mehr jung, sie sind nicht schön, aber sie wollen als die „wilden Stiere“ auf die Bühne, „bei uns werden die Weiber nicht nur kreischen“ sind sie sich sicher. Doch erstmal müssen per Casting zwei weitere Männer angeheuert werden, Frivole aber witzige Dialoge, oft unterhalb der Gürtellinie angesiedelt, gibt es zuhauf. Einer der Gecasteten zieht schon bei der Vorstellung blank und präsentiert sein knackiges Hinterteil.

Bei den Proben zu „Sexbomb“ von Tom Jones – was auch sonst – sieht es nicht danach aus, als ob das Projekt „Wilde Stiere“ zu realisieren wäre. Plötzlich kommen von Graham, dem alten Säufer im Pub, gar nicht so dumme Kommentare. „Ihr wollt also strippen, beim Strippen, müsst ihr das Geheimnis bewahren und mit eurem Körper geizen. Fangt mal an und zieht euch aus“, rät er und outet sich als ehemaliger Tänzer und Stripper. Die Hosen wollen sie alle nicht gleich fallen lassen und zieren sich wie kleine Mädchen, aber es geht wohl nicht anders. Für den Auftritt gibt es schicke Cop-Uniformen, die so nach und nach fallen, bis sie im roten Minitanga dastehen und die doch ganz passable Kehrseite präsentieren. Für die Vorderfront hatte man zum Glück die Polizeimütze. Zum stürmischen Schlussapplaus erschienen Pascal Breuer, Torben Krämer, Torsten Münchow, Gisbert Peter Terhorst, Dominik Meurer und Eduard Burza dann züchtig im weißen Bademantel.