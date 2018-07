Läuft der TSG-Film beim Ehinger Festival?

- Bis in gut zwei Wochen will Ehingens Stadtmarketing-Chef Rolf Koch das endgültige Programm für das 10. Ehinger Filmfestival auf dem Marktplatz präsentieren. Auch der Meisterschaftsfilm der TSG Ehingen von Dominic De Giuli könnte dann als Vorfilm gezeigt werden. Das Festival steigt vom 31. Juli bis zum 6. August.

„Ich kann mir schon vorstellen, den Meisterschaftsfilm der TSG Ehingen als Vorfilm an einem Tag laufen zu lassen“, sagt Rolf Koch. Denn der Hobbyfilmer Dominic De Giuli, der das Aufstiegsjahr der TSG gefilmt hat (die SZ berichtete), träumt davon, diesen Film mit den Fußballern auf dem Festival zeigen zu dürfen. „Wenn wir den Film zeigen, dann darf er maximal zehn Minuten Länge haben. Es gibt aber noch viele Fragen, die ich dabei klären muss“, sagt Koch.

Ebenfalls klären muss der Stadtmarketing-Chef noch das Programm des Jubiläums-Filmfestivals. „Wir wollen das Programm so gestalten, dass sich die Filmgeschmäcker der Bürger erfüllen. Deswegen wollen wir versuchen, mit unseren Filmen die ganze Bandbreite abzudecken“, erklärt Koch. Und da in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen des Filmfestivals auf dem Marktplatz gefeiert wird, verspricht Rolf Koch viele Überraschungen, was das Rahmenprogramm betrifft. Man darf gespannt sein.