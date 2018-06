Längenfeldschüler erproben die Berufswelt

21 Schüler der Klasse 8a der Längenfeldschule haben an einem Projekt im Rahmen der Berufswegeplanung teilgenommen. Für zwei Wochen befanden sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a der Längenfeldschule in den Ausbildungswerkstätten des Internationalen Bunds (IB) in Ulm.

In Kleingruppen erkundeten sie hier ganztägig drei verschiedene Berufsfelder. Ziel war es, nicht nur umfangreiche Einblicke in die Arbeitsbereiche Metall, Büro und Gesundheit zu erlangen, sondern auch einen ganztägigen Arbeitstag nachzuvollziehen.

Hilfe bei Berufswahl

Die neu gewonnenen praktischen Erfahrungen sollten den Jugendlichen bei der Wahl des für sie passenden Berufs helfen. Besonders spannend war für die Schüler der Klasse 8a das Kennenlernen der Gesundheitsberufe. Hier konnten sie unter anderem die Aufgaben eines Rettungssanitäters kennenlernen und selbst in dessen Rolle schlüpfen. Dieser Perspektivwechsel fand bei den Jugendlichen besonders großen Anklang. Ab dieser Woche befinden sich auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b für zwei Wochen in den Ausbildungsstätten in Ulm und erproben ebenfalls das Arbeitsleben.