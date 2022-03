Das war die Woche im Alb-Donau-Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Seit einer Woche ist im Leben einer Munderkinger Mutter und ihren drei Kindern nichts mehr wie zuvor: Das Feuer in der Altstadt hat nicht nur ihre Wohnung und ihr fast gesamtes Hab und Gut zerstört, sondern ihr auch den Vater genommen. Nach der Katastrophe wenden sie sich jetzt zum ersten Mal an die Öffentlichkeit.

Immer mehr Kriegsflüchtlinge kommen aus der Ukraine in den Alb-Donau-Kreis. Der Katastrophenschutz hat jetzt die erste Notunterkunft vorbereitet.

Dennis Riehle hat früh gemerkt, dass er anders ist. Was sexuelle Begierde ist, weiß er nicht. Die Diagnose: Klinefelter Syndrom. Er beschreibt, wie es Betroffenen mit der Diagnose ergeht.

Riesenwirbel um eine Frisur: Fridays for Future hat in Hannover eine Sängerin, die am Freitag mit ihrer Band beim örtlichen Klimastreik auftreten sollte, wieder ausgeladen. Das Thema beschäftigt auch die Aktivisten in der Region.

Die wichtigsten Themen im Überblick: