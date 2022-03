Hausbrand, Hamsterkäufe, Raubüberfall: Das war diese Woche wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

In Munderkingens Altstadt ist es am Montagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Ein 36-jähriger Hausbewohner, der den Brand schwerverletzt überstand und später in der Klinik verstarb, gilt als Tatverdächtiger.

Wieder gehen die Hamsterkäufe los. Wie schon am Anfang der Corona-Pandemie horten die Menschen seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor allem Mehl und Öl. In manchen Fällen scheint die Sorge nach einer Knappheit begründet.

In Oberdischingen haben drei maskierte und mit Pistolen bewaffnete Räuber ein Haus gestürmt und die Bewohner überfallen. Auch mindestens ein Schuss sei abgefeuert worden, ohne jemanden zu treffen.

Der Staatssekretär im Ministerium für Justiz und Migration, Siegfried Lorek, leitet für die Landesregierung von Baden-Württemberg den neu gegründeten Stab „Flüchtende aus der Ukraine“. In Dächingen zeigt er auf, welche Auswirkungen Putins Krieg für die Region hat.

